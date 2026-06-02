Los psicólogos coinciden: “Las personas manipuladoras son altamente hábiles para infligir culpa, usar el egocentrismo y actuar como si fueran la víctima”

Desafortunadamente, la manipulación puede comenzar en el entorno más cercano a ti y es posible que ya hayas caído al menos una vez, sin darte cuenta en el momento. De acuerdo con la doctora Erin Leonard, doctora en Psicología, una persona manipuladora es altamente hábil para infligir culpa, usar el egocentrismo y actuar como si fuera la víctima.

A continuación enlistaremos algunas tácticas clave que estas personas usan para obtener lo que desean de ti, según la especialista para Psychology Today. Solamente identificándolas plenamente podrás comenzar a establecer límites saludables y evitar acceder a cosas que en realidad no deseas.

3 tácticas que una persona manipuladora intentará usar contra ti

|Crédito: Unsplash. Marco Bianchetti

1. Culpa

Una tendencia muy marcada en las personas manipuladoras es hacerte sentir culpable por poner límites, explica la psicóloga Erin Leonard. Cuando intentas poner un límite a alguien que te pide o propone algo, y esta persona comienza a citar dificultades o plantear "consecuencias", está usando la culpa contigo.

Por ejemplo, digamos que tú llevas tiempo planeando una cita romántica el viernes por la noche y ya pediste permiso de salir temprano del trabajo, pero unas horas antes de salir una colega te pide que la cubras porque tiene que irse temprano. Tú le respondes que ya tenías planes, pero esta persona te dice que ella tiene que ir a una fiesta de despedida para su prima que se va a vivir lejos y sale al día siguiente. Tú repites que ya no puedes cancelar tus planes, pero tu colega insiste en que, si tú no le ayudas, ya no volverá a ver a su prima en mucho tiempo.

El psicólogo Jason Drake cita para la plataforma PsychCentral otra manera en que se usa la culpa para manipular: recordándote lo que la otra persona ha hecho por ti, como si un favor previo te condicionara para obedecer en el futuro a la otra persona.

2. Egocentrismo

Esto puedes identificarlo fácilmente: ocurre cuando una persona se centra únicamente en sus necesidades y deseos para convencerte de algo. "Monopoliza el diálogo", de acuerdo con la doctora Leonard, y busca tu empatía continuamente. Aquí una señal de alerta es que la persona manipuladora se niegue a ver tu punto de vista y se concentre en el suyo.

Volviendo al ejemplo anterior, imaginemos que tu colega simplemente no te deja hablar sobre tus planes y continúa acaparando la conversación sobre lo mucho que necesita despedirse de su prima y lo mal que se va a sentir si no le ayudas.

3. Victimizarse

Es una táctica que puede usarse más de una vez y que busca aprovecharse de tu empatía.

Si regresamos al ejemplo, tu colega podría estar victimizándose para que le ayudes. Si te mantienes firme, puede volver a hacerlo al contar la historia a otras personas y emplear cómo la "maltrataste" para obtener ventaja de alguien más.

