Rociar manzanilla en el cabello: por qué se recomienda y para qué sirve

La manzanilla es conocida por tener múltiples beneficios por lo que es muy utilizada sobre todo como infusión. Sin embargo, tu cabello también se podrá ver beneficiado y te contamos cómo utilizarlo.

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Rociar infusión de manzanilla (o camomila) en el cabello se recomienda principalmente como un remedio natural para aclarar el tono del pelo de forma gradual, aportar reflejos dorados y calmar el cuero cabelludo sensible sin recurrir a químicos agresivos. Al contener pigmentos naturales como la apigenina, esta planta se adhiere a la fibra capilar, iluminando especialmente las melenas rubias o castañas claras.

¿Para qué sirve rociar manzanilla en el cabello?

Los beneficios de rociar manzanilla en el cabello son:

Aclarado natural y progresivo: Ilumina el cabello y potencia los reflejos dorados o rubios de forma sutil. No funciona como un decolorante químico, por lo que los cambios son acumulativos y delicados.

Alivio del cuero cabelludo: Gracias a sus potentes propiedades antiinflamatorias y antisépticas, reduce la picazón, combate la descamación ligera o caspa y calma las zonas irritadas.

Brillo y vitalidad: Sella la cutícula del cabello, lo que ayuda a reflejar mejor la luz, reduce el encrespamiento (frizz) y otorga suavidad al tacto.

Protección y fuerza: Es rica en antioxidantes que revitalizan las fibras capilares frente al daño ambiental y previenen las puntas abiertas.

¿Cómo se prepara y se aplica?

Hervir el agua: Calienta medio litro de agua limpia.

Preparar la infusión: Agrega 3 o 4 bolsitas de té de manzanilla o dos cucharadas de flores secas. Deja hervir por 10 minutos y reposar otros 20 para que concentre bien.

Filtrar y enfriar: Cuela el líquido y espera a que alcance temperatura ambiente. Vierte la infusión dentro de un atomizador o rociador limpio.

Aplicación: Rocía de manera uniforme sobre el cabello húmedo o seco. No requiere enjuague inmediato; puedes dejarlo actuar hasta tu próximo lavado normal.

Consejo experto: Los rayos solares potencian los efectos aclarantes de la manzanilla. Rociar el spray antes de una caminata bajo el sol acelerará la aparición de reflejos brillantes.

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Consideraciones importantes

Resultados según la base: Los efectos visibles destacan mucho más en cabellos rubios, dorados o castaños claros. En cabellos negros o castaños muy oscuros, el aclarado es casi imperceptible, aunque sí aportará mucho brillo y salud al cuero cabelludo.

Efecto de resequedad: Aunque es un ingrediente inocuo, el uso diario y la exposición constante al sol con el producto pueden resecar las puntas. Se sugiere combinar este hábito casero con mascarillas nutritivas de aloe vera o aceites naturales una vez por semana.