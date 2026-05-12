Las 5 mejores manicuras manzanilla para la primavera

Las manicuras de primavera se destacan por emplear colores vivos, los cuales nos recuerdan a las flores y a las tardes llenas de vida, por lo que es importante usar tonos así en nuestras uñas. En los últimos meses, ha surgido la tendencia de usar diseños que hagan alusión a ciertas bebidas o alimentos.

Es así que en esta ocasión te vamos a explicar los 5 mejores diseños de uñas tipo ‘té de manzanilla’, alternativas juveniles que debes usar en los próximos días.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Los diseños de uñas tipo ‘té de manzanilla’ se destacan por tener alternativas muy coquetas y femeninas para usar. Para que puedas aprovechar el estilo, te detallaremos las 5 mejores manicuras que debes usar en la primavera:

Francés creativo: En la punta, vamos a dibujar varias flores de manzanilla para darle un aspecto más original a tus manos.

Glitter: Coloca una base verde con glitter, para encima dibujar varias flores.

Aspecto minimalista: En todas las uñas agrega una base nude con un poco de glitter; en el dedo anular agrega una flor sencilla.

3D: En una base de cuadriculado azul con líneas naranjas, con gel 3D construye unas flores; le dará un look muy coqueto.

Flores encapsuladas: Para algo más vintage, puedes añadir flores encapsuladas encima para darle un mejor aspecto a tus manos.

¿Qué tamaño de uña debo usar?

Cuando pensamos en manicuras con decoraciones muy elaboradas, solemos creer que se necesitan uñas muy largas para poder lucirlas, pero no siempre es así. Por ejemplo, para todos los estilos que te compartimos, fácilmente pueden ser usadas en uñas cortas o largas; en ambas opciones van a lucir espectaculares.

En estos casos te recomendamos que analices la mejor opción para ti, basándote en las actividades que realizas y con qué longitud te sientes más cómodo. De todas las mejores opciones de ‘té de manzanilla’ que te compartimos, escoge tu favorita para que la puedas solicitar en tu próxima visita al salón de belleza y las presumas durante toda la primavera.