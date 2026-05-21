Rociar vinagre en las plantas: ¿Por qué se recomienda y para qué sirve?

Para los amantes de la jardinería, hay un remedio casero que se ha popularizado entre los usuarios por sus múltiples efectos, por lo que muchos recomiendan su constante aplicación; consiste en rociar vinagre en las plantas.

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No dejes pasar la oportunidad de usarlo, en especial si tienes plantas en casa. Es así que te explicaremos por qué se recomienda y para qué sirve; de esta manera podrás incluirlo en tu catálogo de remedios para el jardín.

¿Qué pasa si le pongo vinagre a mis plantas?

Rociar vinagre en las plantas cuenta con muchos beneficios, por lo que se hace popular entre los usuarios que son amantes de la jardinería. Uno de ellos se destaca por ayudar en la limpieza de las hojas, logrando eliminar todo el polvo que hay en sus superficies.

Por otro lado, se destaca que recomienda por ser un fungicida y un repelente de plagas, ayudando a alejar a los molestos insectos y a los hongos superficiales que pueda tener; en especial se destaca por ayudarte a alejar a los pulgones, cochinillas y hormigas.

Otra razón por la que se recomienda es como abono, ya que ayuda a neutralizar y le aporta nutrientes a las plantas; sirve en aquellos ejemplares que se destacan por preferir suelos ácidos. Una gran alternativa para poder aplicar.

¿Qué debemos considerar en su uso?

Para rociar vinagre en las plantas en cualquiera de las funciones que te explicamos, requiere de ciertas cantidades, ya que usar en exceso el producto puede generar importantes daños en tus ejemplares, así que considera los siguientes puntos:

El exceso no es bueno; al ser muy ácido, puede destruir los tejidos. Mide las cantidades dependiendo de lo que vayas a hacer.

Considera que se debe usar para repeler insectos de cuerpo blando, ya que a otros más resistentes no les pasará nada.

Al inicio prueba con pequeñas cantidades, ya que en algunos ejemplares puede ser drástico aplicar el producto en su rutina; puedes agregar el alimento progresivamente para acostumbrarla, ver cómo le sirve y evitar que se estrese.