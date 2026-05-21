Cómo hacer máscaras de “Bluey” con papel fácil y rápido, para una fiesta de cumpleaños

No es necesario gastar demasiado ni contratar servicios extra para tener una bonita fiesta temática con los personajes favoritos de tus hijos y sobrinos. Las plantillas disponibles en línea, un poco de papel y tijeras, pueden hacer maravillas si las fusionas con tu creatividad. A continuación te lo demostramos con una gran idea para hacer máscaras de "Bluey" que le encantarán al cumpleañero y también a todos los invitados; incluso los adultos van a querer usarlas.

Plantilla para descargar gratis de máscaras de "Bluey" con papel, para una fiesta de cumpleaños

En plataformas como Pinterest hay plantillas que sirven para hacer diversas manualidades con "Bluey" y toda la familia "Heeler". En la imagen que puedes ver aquí, la plantilla se imprime y recorta para hacer máscaras de "Bluey".

Esta máscara tiene dos partes: los ojos y orejas están separados de la nariz. Después de imprimir, puedes pegar las hojas de papel en una superficie un poquito más resistente, como el cartón. Luego tienes que seguir el contorno de ambas partes con tus tijeras, poniendo atención a las partes con pestañas que eventualmente se van a doblar.

Además del papel, cartón y tijeras, necesitas cinta adhesiva y cordón para sostener la máscara. No solamente hay plantillas de "Bluey", sino en Pinterest también encuentras las imágenes para descargar con el rostro de personajes como "Bingo", "Chilli" y "Bandit"; incluso, puedes dejar que tus invitados escojan su personaje preferido y se lleven la máscara que quieran. Otra opción es usar las plantillas para que formen parte de una manualidad más grande para la fiesta.

Si prefieres hacer máscaras con otros materiales como el foamy, o en un formato un poquito distinto, la siguiente plantilla tiene elementos como los ojos y orejas de "Bluey" por separado.

En redes sociales como TikTok, diversos usuarios han compartido las propias versiones de máscaras de "Bluey" que puedes hacer para tu fiesta. Por ejemplo, la siguiente con foamy.