3 tipos de jeans según tu tipo de cadera ancha o estrecha

Elegir el par de jeans ideal no se trata de seguir la moda, sino de utilizar la arquitectura de la prenda, como los bolsillos, las costuras y los cortes, para equlibrar visualmente las proporciones naturales del cuerpo.

Un buen diseño tiene la capacidad de suavizar una cadera muy prominente o, por el contrario, crear curvas en las partes más lineales y estrechas del cuerpo.

Hoy te compartimos algunos de los consejos de los expertos y también cuáles son los tipos de pantalones de mezclilla que recomiendan los asesores de imagen según tu tipo de cadera.

Noticias Michoacán del 21 de mayo 2026

Los 3 tipos de jeans de acurdo con tu tipo de cadera

Bootcut o flared

Ideal para cadera ancha, es el clásico corte de bota que funciona porque crea un volumen de la rodilla hacia abajo que compensa visualmente la amplitud de las caderas.

Esto genera una línea vertical que hace que las piernas se vean mucho más largas y equilibradas, evitando que la atención se concentre únicamente en la zona pélvica.

Los tipos de jeans que debes usar según tu cadera|Pexels: MART PRODUCTION

Mom jeans o slouchy

Son los ideales para caderas estrechas. Funcionan muy bien porque estos cortes tienen la característica de ser amplios en la zona de la cadera y los muslos.

Al tener un exceso de tela en las áreas mencionadas, así como una estructura más redondeada, se crea un volumen artificial que aporta curvas a los cuerpos más rectos o atléticos.

El straight leg

Este es un corte más universal, por ser recto puede favorecer tanto a las caderas anchas como a las que son más estrechas, debido a que es uno de los modelos más equilibrados.

Los mejores pantalones de acuerdo con tu tipo de cuerpo|Pexels: Mica Asato

En caderas anchas, no se ciñe al tobillo, lo que evitará resaltar la amplitud de arriba, mientras que en las caderas estrechas, crea una línea sólida y clásica que no enfatiza la falta de curvas.

Como consejo adicional, los expertos piden prestar atención a la regla de los bolsillos. En las caderas amplias, los bolsillos deben estar centrados y ser de tamaño proporcional. Mientras que en las caderas estrechas se recomiendan bolsillos con solapas o adornos.

