3 plantas medicinales fáciles de cuidar que llenarán tu casa de aroma y estilo

Dentro de casa, las decoraciones, los adornos y las plantas sirven para dar vida y personalidad; no obstante, estas últimas pueden ser más que solo vida dentro de las habitaciones, sino también un botiquín médico. Por ello, ahora te contamos sobre 3 plantas medicinales que puedes mantener de manera fácil y que además brindarán aroma y estilo a tu casa.

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Actualmente, existe una gran cantidad de opciones de plantas para tener dentro del hogar de manera práctica y que otorgan aroma, color, elegancia y el toque de vida que todo hogar requiere. No obstante, además de las suculentas o plantas de hojas gruesas, que aportan visibilidad y elegancia a las habitaciones, existen plantas que puedes tener en espacios reducidos y que pueden salvarte de un pequeño dolor.

Sábila

Esta planta es conocida por ser un poderoso hidratante y regenerador, lo que la convierte en un ungüento ideal para aliviar quemaduras leves, irritaciones en la piel y pequeñas heridas. Además, esta planta requiere muy poco riego pero abundante luz indirecta.

Menta

La menta es una planta excelente para preparar infusiones que te ayuden a mejorar la digestión, aliviar dolores estomacales leves y reducir la inflamación. Además, este tipo de plantas requiere de humedad constante y se reproduce de mejor manera en la semisombra.

Manzanilla

La manzanilla o Matricaria chamomilla es un clásico remedio natural que contiene efectos calmantes y antiespasmódicos, además de propiedades antiinflamatorias, lo que la vuelve una gran opción para aliviar diversas molestias digestivas leves.

Toma en cuenta que este tipo de remedios suelen ayudar a molestias leves, por lo que es recomendable acudir con un médico o especialista ante molestias y malestares. Este tipo de plantas es conocido por sus propiedades curativas y aroma y colores, lo que las convierte además en una gran opción para decorar el hogar.