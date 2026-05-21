Aaron Beck, terapeuta: ‘La forma en que pensamos afecta profundamente cómo nos sentimos’

La terapia cognitiva de Aaron Beck se basa en una frase muy concreta: “La forma en la que pensamos afecta profundamente cómo nos sentimos”. Esta no es solo una reflexión del reconocido psicólogo, sino también la base de un modelo terapéutico que busca ayudar a las personas a comprender y controlar sus emociones.

De acuerdo con Psicología y Mente, Beck se enfocaba en las ideas, las construcciones personales, las creencias, las imágenes mentales y los significados que cada individuo le daba a los acontecimientos de su vida. Para él, la interpretación de la realidad era clave para entender las emociones humanas.

¿Qué significa la frase de Aaron Beck?

La frase de Aaron Beck resume uno de los principios centrales de la terapia cognitiva: las emociones no dependen únicamente de lo que sucede, sino de la interpretación que hacemos de lo que ocurre.

Esta reflexión invita a pensar en cómo las personas desarrollan pensamientos automáticos negativos que influyen directamente en su estado emocional. La mente puede transformar una misma situación en experiencias completamente distintas dependiendo de la forma de pensar de cada persona.

Uno de los ejemplos más comunes para explicar esta teoría es que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y sentirse de manera totalmente diferente, porque cada una interpreta lo ocurrido desde sus propias creencias, emociones y experiencias.

Beck llamaba a esto “distorsiones cognitivas”, es decir, patrones de pensamiento que suelen exagerar lo negativo, anticipar catástrofes o sacar conclusiones sin pruebas suficientes. Estas distorsiones afectan directamente la manera en la que una persona percibe su realidad y maneja sus emociones.

¿Quién era Aaron Beck?

Aaron Beck fue un terapeuta y psiquiatra estadounidense reconocido por fundar la terapia cognitiva, según información de la National Library of Medicine.

Nació en Rhode Island, tuvo tres hermanos y creció en una familia modesta de inmigrantes judíos provenientes de Ucrania. Su historia personal y académica lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la psicología moderna.

Estudió Ciencias Políticas y posteriormente obtuvo el título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Más adelante, consiguió el doctorado en Medicina y desarrolló el modelo terapéutico que revolucionó el tratamiento de trastornos como la ansiedad y la depresión.