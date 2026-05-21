Usa este ingrediente natural y quita la grasa de las cortinas de tu cocina

La cocina en ocasiones se convierte en un severo problema por la cantidad de mugre, grasa y suciedad en general que se genera dentro. En cierto sentido es normal que así ocurra y por dicha razón debe emplearse un método de limpieza efectivo. Ante eso, quienes suelen pagar las consecuencias son las cortinas, por lo que el vinagre blanco es el remedio casero que puede hacer un trabajo de excelencia en el ámbito de la resolución de complicaciones.

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¿Por qué las cortinas necesitan vinagre para quedar libres de grasa?

Es normal que las cortinas sean las más afectadas, pues son las que reciben el humo, el polvo, los olores y la acumulación de grasa entre la preparación de los guisos para la comida en casa. Por ello, se acude al vinagre blanco para que este elemento haga un trabajo efectivo y sin ejercer gastos grandes en productos comerciales.

Se presume que este ingrediente de cocina permite disolver las manchas de grasa que se adhieren a las telas y que hacen que las cortinas luzcan un aspecto renovado. Todo esto invirtiendo en el vinagre, mismo que es ampliamente conocido por sus propiedades desodorizantes y desengrasantes. Se sabe que tiene capacidad para descomponer residuos adheridos a las telas.

¿Cómo quitar grasa de las telas de cocina con vinagre blanco?

Mezcla una taza de vinagre blanco con agua tibia

Antes de lavar las cortinas, sacúdelas para quitar el polvo acumulado.

Coloca las cortinas en una cubeta con la mezcla ya explicada y deja reposar al menos 30 minutos. Este paso sirve para aflojar la grasa impregnada y facilita que las manchas desaparezcan más rápido durante el lavado.

Posteriormente saca las cortinas y talla ligeramente con un poco de jabón para deshacerse del resto de manchas o cochambre.

Finalmente enjuaga brevemente, exprime suavemente y tiende a la sombra. Si las cortinas son muy grandes o pesadas… termina el proceso con la ayuda de una lavadora.