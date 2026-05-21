ÚLTIMA HORA: Muere el famoso cantante Degezeta a los 22 años; le quitaron la vida en Sinaloa

Este jueves 21 de mayo 2026 la música urbana se viste de luto tras informarse del asesinato del artista Degezeta, un joven cantante de 22 años de Hermosillo, Sonora, que perdió la vida tras fufrir un ataque armado la noche de este miércoles en las inmediaciones del estadio Ángel Flores en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con primeros reportes, Mario Alberto Barreto Domínguez, viajaba en un automóvil junto a otra persona identificada como Iván Marlon, de 45 años, cuando sujetos armados los incerpectaron durante la luz roja de un semáforo y comenzaron a dispararles en varias ocasiones, ante estos hechos la Fiscalía de Sinaloa ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.

Según información oficial, familiares del reguetonero acudieron al Servicio Médico Forense para realizar el reconocimiento del cuerpo, se espera que una vez concluidas las investigaciones el cuerpo sea trasladado a su ciudad natal. Ante el trágico hecho, amigos, seguidores y familiares han expresado sus condolencias y conmoción en las redes sociales del artista.

Asimismo, se ha señalado que horas antes del asesinato, Degezeta se encontraba en un estudio de grabación donde ya se encontraba trabajando en nuevos proyectos musicales, según sus historias de su cuenta de Instagram colgó una imagen del estudio donde aprentemente estaba.