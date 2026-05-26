Poner rodajas de cebolla en la planta de los pies: ¿Por qué se recomienda y para qué sirve?

En toda cocina, la cebolla es un ingrediente fundamental, y no solo por sus capacidades para transformar platillos y aportar sabor, sino también por su conicidad y propiedades curativas; por ello, ahora te contaremos sobre uno de los remedios caseros más populares que existen para aliviar resfriados: “Colocar una rodaja de cebolla en la planta del pie”.

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¿Para qué sirve colocar una rodaja de cebolla en la planta del pie?

De acuerdo a la tradición popular, el colocar una roda de cebolla en la planta de los pies es un remedio casero que se recomienda para aliviar los síntomas de resfriado, cansancio, agotamiento o congestión. Además, para algunos, este “tratamiento” también ayuda a absorber toxinas o mejorar el bienestar general del cuerpo durante las noches.

Rodajas de cebolla en los pies: El truco viral que muchos usan para aliviar malestares

Es importante señalar que en la Edad Media nació el mito de que el fuerte aroma de la cebolla podría purificar el cuerpo y absorber malos olores, además de que podría atrapar enfermedades que se transmitían por medio de vapores.

La realidad cientifica

A pesar de la popularidad del remedio casero, la realidad médica señala que la piel de los pies es demasiado gruesa y las moléculas de la cebolla (como la alicina) no pueden absorberse ni viajar al torrente sanguíneo para curar enfermedades o desintoxicar órganos internos (como el hígado o los riñones).

Por lo que, la mejor manera de gozar de los beneficios de la cebolla y de sus propiedades antioxidantes o antiinflamatorias, lo ideal es consumirla dentro de la dieta regular. Recuerda que ante síntomas relacionados con malestares generales, lo mejor siempre es acudir con un médico o experto y no automedicarse.

