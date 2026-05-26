Combinar manzana y cebolla: por qué recomiendan y de qué sirve

Uno de los grandes problemas del mexicano, por el tipo de alimentación alta en grasas y picante, se refiere a los conflictos con el sistema digestivo. Por ello, algunos alimentos se recomiendan ampliamente para cuidar este aspecto de la salud. Entonces, en ese contexto la combinación de manzana y cebolla aparece como parte de los alimentos que se deben consumir por sus aporte prebióticos.

¿Por qué el dúo manzana y cebolla es bueno para el sistema digestivo?

Toda la conversación recae en el bienestar del sistema digestivo. Estos alimentos (manzana y cebolla) sirven como prebióticos, los cuales son compuestos que sirven como comida para microorganismos vivos (probióticos) que comen estas bacterias buenas. Aunque suene un poco confuso, se aclara que son distintos a los probióticos y que son elementales para la correcta digestión.

El aporte de estos compuestos recae en el equilibrio de la microbiota intestinal, concretando así una forma eficiente de trabajar de parte del sistema digestivo, absorbiendo mejor los nutrientes e incluso reduciendo las molestias de estreñimiento o inflamación. Con eso en mente, se recuerda que algunos estudios sostienen que una microbiota saludable está relacionada con mejoría en el sistema inmune… y por lo tanto un bienestar general.

Mientras que en la parte práctica, los prebióticos se encuentran en alimentos de consumo cotidiano. Estos son alimentos que aportan fibra natural, la cual es consumida precisamente por las bacterias que se encuentran en el intestino. En este caso, los mejores ejemplos son las semillas, frutas, verduras y cereales integrales.

#probiotics ♬ sonido original - espacio chronos @espacio.chronos 🌱 ¿Sabías que los prebióticos son el alimento favorito de tus bacterias buenas? Los prebióticos ayudan a fortalecer tu microbiota intestinal, mejorando la digestión, la absorción de nutrientes y tu sistema inmunológico. Incorporalos en tu día a día con una alimentación rica en frutas, verduras y fibras. En Espacio Chronos te acompañamos a cuidar tu salud desde adentro hacia afuera. #prebiotic

¿Cuáles son los alimentos que como la manzana y cebolla… aportan prebióticos?

Chía

Avena

Ajo

Zanahoria

Legumbres

Aunque no son los únicos (incluyendo manzana y cebolla), estos alimentos son los más utilizados. Y se especifica que sus aportes recaen en la fibra, algunos tipos de carbohidratos que el cuerpo no digiere por completo en ocasiones y los cuales llegan al intestino para alimentar a la microbiota. Es decir, los prebióticos ayudan a la salud digestiva, donde sus aportes incluyen una mejora en el tráfico intestinal.