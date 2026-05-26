Qué alimentos saludables puedes comer cuando tienes antojo de azúcar
Aunque el azúcar no es malo en sí, el problema es cuando llegan como bomba sobre tu organismo. Ante eso se recomienda comer estos alimentos cuando hay antojo.
Si en ocasiones te encuentras a mitad de tus actividades y sientes un enorme antojo de algo dulce, puedes descansar… porque es algo normal. Sin embargo, lo cotidiano es saciar esto con productos ultraprocesados que no son saludables. En ese sentido, esta guía te servirá demasiado para saber qué alimentos pueden ayudarte en tu necesidad de azúcar sin caer en productos ultra dañinos para el cuerpo.
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¿Por qué mi cuerpo pide una dosis de azúcar?
La profesora en Ciencias de la Salud, Diana Alicia Díaz Rizzolo, señala que los antojos de azúcar tiene relación con la dopamina, el cual es un neurotransmisor cerebral que participa en la motivación y en el sistema de recompensa. Esta misma sustancia se libera cuando una persona experimenta placer o cuando anticipa algo positivo.
El problema es que estas situaciones se repiten y generalmente favorecen a una alimentación poco balanceada, altas en azúcar y calorías. Como consecuencia final… se afecta la salud metabólica por satisfacer una necesidad de manera incorrecta.
¿Cuáles son los alimentos que tienen azúcar y son naturales?
En casos extremos hay adicción a la comida y por eso llegan ciertos problemas de salud. Sin embargo, es una necesidad que se puede corregir de grata manera. Y estos son solamente 3 ejemplos que te pueden convencer.
@erikacelibienestar 3 alimentos que sustituyen el dulce y ayudan a regular tu azúcar #diabetes #prediabetes #diabtestipo2 #regularazucarensangre ♬ original sound - erikabienestar
- Carnes, aves y pescado - Esto no suena del todo lógico, pero lo que se busca contrarrestar es el ámbito de la saciedad. Los alimentos mencionados son fuente natural de proteína, lo cual puede ayudar a llenarte. Mientras que para los veganos o vegetarianos, se recomiendan las proteínas vegetales… las cuales surten el mismo efecto.
- Dátiles - Estos son sustitutos dulcemente naturales, los cuales evidentemente dan la sensación azucarada que se busca. Aquí la manera más cotidiana de consumirlos es a través de frutos secos como almendras o nueces. Si los comes con medida, también ayudarán en el asunto de la saciedad.
- Yogur - Este es un snack/botana de lujo al contener mucha proteína y calcio, los cuales mantienen en buen nivel los niveles de glucosa en la sangre y que evitan los antojos de sensaciones dulces. Aquí solamente se advierte comer productos sin azúcares añadidos para obtener mayores beneficios.