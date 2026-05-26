Qué alimentos saludables puedes comer cuando tienes antojo de azúcar

Si en ocasiones te encuentras a mitad de tus actividades y sientes un enorme antojo de algo dulce, puedes descansar… porque es algo normal. Sin embargo, lo cotidiano es saciar esto con productos ultraprocesados que no son saludables. En ese sentido, esta guía te servirá demasiado para saber qué alimentos pueden ayudarte en tu necesidad de azúcar sin caer en productos ultra dañinos para el cuerpo.

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¿Por qué mi cuerpo pide una dosis de azúcar?

La profesora en Ciencias de la Salud, Diana Alicia Díaz Rizzolo, señala que los antojos de azúcar tiene relación con la dopamina, el cual es un neurotransmisor cerebral que participa en la motivación y en el sistema de recompensa. Esta misma sustancia se libera cuando una persona experimenta placer o cuando anticipa algo positivo.

El problema es que estas situaciones se repiten y generalmente favorecen a una alimentación poco balanceada, altas en azúcar y calorías. Como consecuencia final… se afecta la salud metabólica por satisfacer una necesidad de manera incorrecta.

¿Cuáles son los alimentos que tienen azúcar y son naturales?

En casos extremos hay adicción a la comida y por eso llegan ciertos problemas de salud. Sin embargo, es una necesidad que se puede corregir de grata manera. Y estos son solamente 3 ejemplos que te pueden convencer.