5 Ideas para hacer portavasos de crochet para principiantes
¿Quieres empezar a tejer con crochet? Mira estas ideas súper fáciles de portavasos para principiantes. ¡Son hermosos y funcionales!
El tejer con crochet se ha vuelto un arte, pues hay miles de ideas que puedes hacer, desde bolsas, hasta bandanas para el pelo, pero si eres nuevo o nueva en este mundo del tejido puedes empezar con algo sencillo. Mira estas ideas fáciles de portavasos hechos con crochet, podrás empezar a hacer tejidos sencillos, pero totalmente funcionales para tu hogar.
Ideas fáciles de portavasos hechos con crochet
1. Aesthetic: Puedes elegir un hilo del tono que vaya acorde con la vibra de tu hogar, te sugerimos que sean tonos pastel o neutrales. Esta opción de portavasos es perfecta si quieres hacerlos tú misma, pues el diseño de la puntada clásica.
2. Limones: Esta idea es perfecta si los colores de tu casa son sutiles y también si eres amante de los objetos con forma de frutas o verduras. El diseño de los portavasos es simple, consta de hacer la forma de un limón con un par de hojas verdes.
3. Margaritas: Este tipo de portavasos es hermoso y perfecto para las mujeres que aman las flores. Las margaritas tienen los tonos ideales para combinar con todo y si quieres lucirte para esta primavera verano, puedes hacer estas maravillas en crochet.
4. Estilo carpeta: Para las amantes de lo clásico y elegante, este tipo de portavasos a crochet es hermoso. Se trata de hacer una base con diversas puntadas que parecen ser una mándala, para que no pierda lo estético, te sugerimos que sea de un solo tono.
5. De gatos: Si te gustan los animales, en especial los gatos, este tipo de portavasos son la opción ideal para que empieces en el mundo del crochet. Elige tus tonos favoritos para combinar y crea estas maravillosas artesanías.
Puntadas fáciles para hacer figuras de crochet
Los expertos en tejido de crochet recomiendan empezar con puntadas simples, los cuales empiezan en puntos básicos y puntos de "fantasía" para hacer diferentes texturas en las figuras.
Tipos de puntos básicos para tejer en crochet:
- Cadeneta
- Punto enano o raso
- Punto bajo
- Punto medio alto
- Punto alto
- Punto alto doble
Tipos de puntos fantasía para tejer en crochet:
- Punto V
- Punto waffle
- Punto puff
- Punto abanico