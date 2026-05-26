Imelda Tuñón lanza preocupante mensaje sobre su hijo en plena disputa legal

Cada ciertos días, un nuevo problema se presenta en la vida de Imelda Tuñón, que en general tienen relación con la relación con su ex suegra, la familia Figueroa o el proceso legal que ha concretado un desprendimiento del menor de su abuela y allegados. Por ello, las palabras que compartió sobre José Julián llamaron mucho la atención.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre su hijo en medio de tanto problema?

El largo proceso iniciado por Imelda Tuñón contra Maribel Guardia para recuperar a su hijo ha sido bastante desgastante para ambas partes, declarado por las propias artistas. Ahora que se agregó el cambio de tutriz de Julián, evidentemente se abrió la polémica alrededor de este núcleo de artistas que siguen en pleito.

Sin embargo, las palabras de Tuñón Garza destacaron al hablar de la forma de llevar el duelo por parte de su hijo. “Él no lo recuerda como lo recuerdan los adultos. Para los adultos fue una tragedia. Padrísimo que le diga a todos sus amigos de: Es que también este día cumple años mi papá”.

Es decir, la joven viuda de 29 años habló de forma positiva sobre el modo en que José Julián Figueroa Garza recuerda a su papá. Esto de acuerdo al reciente aniversario luctuoso del cantante fallecido el pasado 9 de abril de 2023, a los 27 años de edad.

¿Por qué hay polémica alrededor del hijo de Imelda Tuñón?

Lamentablemente desde el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, las disputas legales han sido el pan de cada día para el niño de hoy 9 años. Ahora se confirmó el cambio de tutriz, el cual quedó en responsabilidad de la tía de Imelda Tuñón. Así también, comentaron que el propio Marco Chacón dejaría su puesto como albacea, para que la familia de Garza Tuñón sea la única que controle todo sobre el futuro monetario de su hijo.

Pero en medio de dichos conflictos, siguen las declaraciones cruzadas del lado de Maribel y Marco… contra Addis Tuñón. Entonces, muchos de los usuarios lamentan la situación y piden que el niño esté lo más alejado posible de todos los escándalos familiares.