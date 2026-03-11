La rutina de noche que ayuda a reparar la piel

Una rutina de cuidado de la piel por la noche es vital para mantener la salud y la regeneración celular del rostro. Especialmente si está enfocada a la limpieza de maquillaje y otras impurezas generadas por la contaminación del día a día.

Expertos explican que muchas de las células se renuevan mientras dormimos, y que existen pasos que son indispensables si se busca combatir el envejecimiento prematuro o prevenir la aparición de acné. Hoy te presentamos todo lo que debes hacer para lucir radiante a la mañana siguiente.

La rutina de noche perfecta para reparar la piel

Para poder reparar las células de la piel del rostro durante la noche, la rutina perfecta tendría que enfocarse en la regeneración y el fortalecimiento cutáneo. Los pasos principales son:

Limpieza

Se recomienda una doble limpieza, primero con un aceite o un bálsamo limpiador para poder disolver los residuos de protector solar o maquillaje y después aplicar uno que sea acuoso y suave para eliminar el resto de las impurezas que están en el rostro sin resecar la piel.

Tónico calmante

Una escencia que contenga ingredientes como artemisa o avena ayudarán a calmar la irritación y prepararán el rostro para absorver los demás productos de esta rutina nocturna.

La rutina de skincare perfecta empieza con una doble limpieza profunda|Pexels: Ron Lach

Sérum reparador

Un concentrado que tenga ácido hialurónico, pantenol o niacinamida funcionará para detener el enrojecimiento y retener la humeadad.

Contorno de ojos

La rutina de noche continúa con la aplicación de un producto específico para esta zona, como péptidos o colágeno, que pueden ayudar a fortalecer la piel delicada.

Los productos de contorno de ojos deben fortalecer la piel delicada|Pexels: Ron Lach

Crema hidratante o reparadora

En uno de los pasos finales se puede aplicar una crema rica en ácidos grasos, ceramidas o esculano, que actúan como "parches" de la barrera cutánea y cumplen con su función de sellar el proceso de hidratación.

Aceite facial

Las pieles más resecas pueden utilizar un aceite hidratante al final de la rutina|Pexels: Ron Lach

Como paso final, y opcional, las personas con pieles muy secas pueden añadir unas gotas de aceite facial para conservar la vitalidad del rostro y despertar con la piel humectada al día siguiente.