Así puedes usar la miel en tus rutinas de skincare

Las rutinas de skincare están ganando cada vez más terreno ya que son grandes aliadas para el cuidado de la piel. Con los productos correctos puedes mantener tu rostro cuidado, sin imperfecciones y resequedad, ya que el aspecto hidratado es fundamental.

En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de productos, pero en su mayoría son bastantes costosos. Es por esto que muchos están optando por productos naturales como lo es la miel.

Este ingrediente proveniente de las abejas, tiene muchos beneficios para la piel. Es por esto que te vamos a contar cuáles son sus beneficios.

¿Cómo utilizar la miel en rutinas de skincare?

Hidratante natural

La miel es ideal para quienes sufren de resequedad en el rostro. Una mascarilla natural de pura miel funciona como un hidratantenatural, antiinflamatorio y antioxidante. Solo necesitarás miel, agua y una toalla.

Esta mascarilla consiste en:



Aplicar una capa de miel hasta cubrir el rostro.

Dejar reposar por 15-20 minutos; pasado el tiempo, retira muy bien con agua tibia y jabón, seca con toquecitos suaves. Repite una vez a la semana.

Mascarilla para labios

Los cambios de temperatura perjudican a la piel de los labios sobre todo cuando las temperaturas son bajas. Estos tienden a resecarse y tener una apariencia para nada agradable.

Los labios se exponen a resequedad y descamación de la piel que suele molestar o doler, por eso, se recomienda utilizar la miel como un bálsamo natural. Para notar cambios debes:



Agregar una capa de miel pura en los labios.

Dejar actuar por unos minutos y retirar o, en su caso, la puedes aplicar toda la noche. Tus labios se suavizarán y ya no habrá más descamación de la piel.

La miel es hidratante.

Exfoliante de miel

Otro de los beneficios de la miel es que la puedes utilizar como exfoliante tanto para el cuerpo como para el rostro. Para ello necesitarás miel y avena en cantidades iguales.

Una cucharada de miel.

Una cucharada de avena.

Revolver hasta que tengas una consistencia deseada.

Posteriormente, aplica la mezcla en el área que prefieras, haz movimientos circulares y enjuaga con agua tibia.