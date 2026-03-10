Rutina de pilates en casa: el ejercicio que te ayudará a tonificar todo el cuerpo

La rutina de pilates en casa se ha convertido en un gran ejercicio, el cual ha sido adoptado por varias personas que desean incorporar actividad física en su casa, además de ser técnicas en las que no se necesitan muchos materiales para poder hacerlo.

Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos qué debes hacer para tonificar todo el cuerpo, una rutina que debes empezar a hacer para poder ver cambios en tus músculos.

¿Qué ejercicios de pilates en casa hacer?

La rutina de pilates en casa para tonificar todo el cuerpo tiene la principal ventaja de que puedes hacerlo sin la necesidad de muchos materiales, permitiendo que puedas hacerlo desde tu sala sin ningún inconveniente. La rutina de ejercicio la recomienda la cuenta de Paloma Baylon con las siguientes técnicas:

Ponte en cuatro y levanta una de tus piernas, estirando completamente, para después solamente tocar el suelo con tu rodilla; haz 25 repeticiones por lado.

Mantenemos la postura anterior, pero la pierna que levantamos la mantenemos estirada e inclinamos nuestro torso hasta que nuestros hombros toquen el suelo. 25 por cada lado.

Hincada una de tus piernas estira a los laterales, coloca tus manos detrás de la nuca y estira tu cuerpo al lado contrario de tu pierna. 15 repeticiones por lado.

Recuéstate en el suelo y levanta tus piernas hasta formar una “L” con tu cuerpo; baja de forma controlada, vamos a hacer 20 repeticiones.

Mantente recostado en el suelo, con las palmas de tus manos y pies apoyadas en el suelo; vas a levantar tu torso y glúteos. 20 repeticiones.

Hincada, coloca tus glúteos en tus talones y alza tus manos; lo que vas a hacer es bajar y subir, procurando que tus glúteos toquen al mínimo tus pies.

¿Qué se necesita para hacer pilates en casa?

La realidad es que para hacer la rutina de pilates en casa que te explicamos, solamente necesitarás ropa cómoda para hacer el ejercicio, una colchoneta de yoga y puedes incorporar algunas pesas. Pero puedes incorporar bloques de yoga, bandas elásticas de resistencia y pelota de pilates; con ellos podrás hacer otros entrenamientos.

Recuerda que, para ver resultados al tonificar todo el cuerpo, se requiere de tiempo y constancia para observar cambios relevantes. Así que no esperes para mejorar tu resistencia y fuerza.