Saltar la soga: por qué es tan efectivo como correr

El cuidado de la salud debe enfrentar diversos factores que no son comunes a todas las personas. Sin embargo, ciertos ejes como la alimentación, la actividad física y determinados hábitos son compartidos como clave a la hora de proteger al cuerpo humano.

Dentro de lo señalado, la Sociedad Española de Cardiología pone el foco en el control del peso corporal para el cuidado del corazón. Es por eso que afirma que se debe incluir en nuestra rutina al ejercicio aeróbico, pero además remarca que es recomendable combinarlo con ejercicios de resistencia muscular ya que proporciona beneficios adicionales como la mejora de la fuerza muscular y favorecer la adherencia al ejercicio.

¿Saltar la soga o correr?

Saltar la soga y correr aparecen comúnmente entre los ejercicios aeróbicos más populares por lo que saber de sus beneficios es fundamental. El primero de ellos es ideal para aumentar el ritmo cardiaco, quemar calorías, mejorar la coordinación y el equilibrio, y aumentar la densidad ósea, según la Cleveland Clinic.

En cuanto a correr, un informe de la Clínica Universidad de los Andes (Chile) señala que esta actividad física aumenta la capacidad aeróbica, fortalece los músculos, mejora la circulación sanguínea, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, fortalece el sistema inmune, favorece la pérdida de peso, mejora la autoestima y eleva el ánimo, mejora las funciones cerebrales y fortalece los huesos.

La efectividad de saltar la soga

No hay dudas de que saltar la soga y correr son ejercicios físicos muy beneficiosos para el cuidado de nuestra salud. Sin embargo, surge la intriga por saber si el primero es más efectivo que el segundo y en este punto los expertos aclaran que para ver resultados en la balanza debe integrarse dentro de un plan guiado por una alimentación equilibrada.

Además, diferentes fuentes consultadas precisan que, al tratarse de una actividad de carga, el leve impacto continuo al aterrizar genera una tensión que estimula el fortalecimiento óseo y previene el desgaste de la densidad en los huesos. Por otro lado, ponen de relieve que su practicidad es otra gran ventaja, ya que solo se requiere una cuerda y un espacio mínimo, convirtiéndose en el sustituto ideal de la cinta de correr en días lluviosos o durante viajes.

La clave, señalan los especialistas, es incorporar el hábito de saltar la soga de manera progresiva, regulando la intensidad para evitar lesiones por impacto en las articulaciones inferiores y realizando sesiones cortas, entre dos y tres veces por semana.