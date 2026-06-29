Nieta de Flor Silvestre brilla junto a Los Tigres del Norte y reafirma su lugar en el regional mexicano

Este fin de semana Majo Aguilar protagonizó uno de los momentos más comentados del concierto que Los Tigres del Norte ofrecieron en el Estadio GNP en la Ciudad de México, al aparecer como invitada sorpresa de la noche ante miles de asistentes que no tardaron en reconocerla y ovacionarla.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar subió al escenario para compartir un emotivo momento con la legendaria agrupación norteña marcando una de las fusiones más importantes dentro del regional mexicano al mezclar generaciones. La participación de Majo fue sumamente bien recibida cuando interpretó “Golpes en el corazón”, “Acá entre nos” y “Un puño de tierra”, tema con el que recordó a su abuelo.

Previo a subir al escenario la propia agrupación la presentó como "una de las voces más hermosas”, palabras que fueron aplaudidas por el público, asimismo, comentarios en redes sociales destacan que tuvo una presentación espectacular además de que portó el traje de charro con elegancia.

Un concierto histórico de Los Tigres del Norte

El concierto de Los Tigres del Norte reunió a miles de seguidores que disfrutaron de un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación, considerada una de las máximas exponentes de la música norteña.

La presentación destacó por su producción y por las sorpresas preparadas para el público. Además de la participación de Majo Aguilar, la agrupación contó con otros invitados especiales, haciendo del espectáculo una celebración de la música mexicana que fue ampliamente aplaudida por los asistentes.

¿Cómo ha sido el crecimiento de Majo Aguilar dentro de la música mexicana?

En los últimos años, Majo Aguilar ha construido una carrera propia dentro de la música regional mexicana, alejándose de las comparaciones y apostando por un estilo que mezcla la tradición ranchera con propuestas contemporáneas.

Asimismo, su crecimiento artístico la ha llevado a presentarse en importantes escenarios del país y de Estados Unidos, además, ha obtenido varias nominaciones a premios de la industria musical. Finalmente, ha concretado una de las presentaciones más importantes dentro de su carrera al presentarse en el Coloso de Reforma el próximo 13 de noviembre, lo cual confirma su gran momento.