SECRETO: así puedes hacer que las suculentas crezcan más rápido y de forma natural

Las suculentas son una de las plantas favoritas para embellecer los espacios gracias a su resistencia y lo fácil que resulta cuidarlas. Sin embargo, hay ocasiones en las que a pesar de que se mantienen en buen estado, su crecimiento parece detenerse o se vuelve casi inexistente.

En estos casos, es posible recurrir a un sencillo truco casero para impulsar el desarrollo de sus hojas, logrando que se vean más firmes y sin que exista riesgo de que se rompan al estar expuestas al ambiente. Para hacerlo no hay que ser experto en jardinería ni mucho menos, sino que basta con ponerles un fertilizante que les aporte los minerales esenciales que podrían estarles faltando.

¿Cómo hacer un fertilizante con cáscaras de huevo para que las suculentas crezcan?

Para que se mantengan hermosas en el jardín o interiores, un buen remedio es usando una especie de fertilizante natural para las suculentas hecho solo con cáscaras de huevo. De acuerdo con información de The Next Gardener, estos residuos contienen carbonato de calcio que beneficia las raíces de las plantas, lo que a su vez beneficia directamente su crecimiento.

|Canva

El método de preparación es bastante fácil, ya que solo se necesitan aproximadamente 10 piezas bien lavadas y secas para quitar cualquier residuo. Lo siguiente es desintegrarlas en la licuadora o procesadora hasta obtener un polvo fino y agregar a la tierra.

Inicialmente, se recomienda hacer este proceso al menos cada 4 meses, pero una vez que vayan creciendo, se tiene que renovar el fertilizante casero con cáscaras de huevo para las suculentas cada 6 meses.

¿Por qué las suculentas dejan de crecer?

Existen varias razones por las que este tipo de plantas presentan un crecimiento deficiente, aunque en su mayoría se debe a que los cuidados no son los óptimos. Según datos del portal especializado Suculents Box, entre los motivos más frecuentes que maltratan a las suculentas está la falta de espacio al estar en la maceta incorrecta, jornadas de riego incorrectas y exposición a ambientes extremos.