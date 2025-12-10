Básico: la planta que casi nadie riega bien y por eso se les muere sin darse cuenta

Al momento de elegir una planta para decorar el hogar, hay quienes prefieren aquellas que son consideradas "perfectas para principiantes" porque necesitan de cuidados relativamente fáciles de cumplir. No obstante, aunque estas especies son muy resistentes, sí requieren de atenciones específicas para que logren sobrevivir y ahí es donde se cometen los errores que terminan marchitándolas.

Es el caso de las suculentas, pertenecientes a la familia de las cactáceas y conocidas por lo bien que resisten casi cualquier ambiente, además de que pueden estar perfectamente sin regarse por varios días, ya que tienen la capacidad de almacenar agua. Aun así, es en este proceso que suelen darse ciertas fallas que dañan irremediablemente a la planta y podrían provocar que muera por completo.

Las suculentas son fáciles de cuidar, pero aun así las malas prácticas podrían dañarlas|Canva

De acuerdo con el sitio especializado en jardinería Epic Gardening, cuando una planta comienza a deteriorarse, usualmente se debe a dos factores específicos: no se regó lo suficiente o se le puso demasiada agua al grado de que "se ahogaron". La línea entre ambos escenarios es mínima y por esto es que es crucial tener planificado qué días requiere hidratación y respetar las fechas en todo momento.

¿Cómo saber si una suculenta ya se murió?

Para los que no son expertos en plantas, puede ser complicado identificar cuando la suculenta murió por cuidados deficientes o si está a punto de extinguirse. De modo que es importante tener presentes algunas señales que esta especie manda advirtiendo el fin de su vida, pues esta información incluso podría ayudar a aquellas que todavía tengan remedio.

La buena noticia es que existe una forma sencilla de descifrar el estado de tu planta y según datos de Hojny Suculents, consiste en lo siguiente:



Mal olor . Comienzan a desprenderse aromas que antes no tenía, muy similares a los de putrefacción.

. Comienzan a desprenderse aromas que antes no tenía, muy similares a los de putrefacción. Pérdida constante de hojas . Si con cualquier movimiento o roce la suculenta tira hojas, o incluso si ya solo le quedan un par, es casi un hecho de que está muerta.

. Si con cualquier movimiento o roce la suculenta tira hojas, o incluso si ya solo le quedan un par, es casi un hecho de que está muerta. Tallos ablandecidos . Cuando los tallos ya están suaves y no firmes como al principio, es señal de que el exceso de agua terminó debilitándolas.

. Cuando los tallos ya están suaves y no firmes como al principio, es señal de que el exceso de agua terminó debilitándolas. Conserva la misma forma por meses. Aunque no detectes ninguno de los indicios antes mencionados, si tu planta lleva mucho tiempo teniendo exactamente la misma apariencia, es probable que su raíz ya no tenga vida.

Para que una suculenta se mantenga en buen estado, es esencial cumplir con su rutina de cuidados|Canva

¿Cada cuánto se deben regar las suculentas?

Si quieres evitar que una planta se te muera, recuerda darle el mantenimiento adecuado , principalmente si se trata de las rutinas de hidratación. Las recomendaciones generales de Gardenia indican que la forma correcta de regar una suculenta es de cada 10 a 14 días para las de interior; y de 5 a 7 días para las de exterior.