Ni champú en seco, ni coletas: El secreto de los expertos para tener el pelo impecable 3 días seguidos

El cabello graso, especialmente en la raíz, es uno de los problemas más comunes y frustrantes en la rutina de belleza diaria. Muchas personas experimentan esa sensación de haber lavado el pelo por la mañana y en pocas horas notar un aspecto apelmazado y sin frescura.

Esto ha llevado a depender de soluciones rápidas como el champú en seco o peinados que disimulan la grasa. Sin embargo, dermatólogos y tricólogos coinciden en que el problema no está en el lavado en sí, sino en cómo se cuida el cuero cabelludo.

Entender la producción de sebo (un proceso natural que protege el cabello) es clave para evitar el efecto rebote y lograr que el pelo se mantenga limpio por más tiempo sin recurrir a soluciones de emergencia. Estas son las recomendaciones de expertos.

¿Cómo mantener el pelo limpio por más tiempo?

El secreto no está en lavar menos, sino en hacerlo mejor. Según el tricólogo Ian Sallis (Hairmedic), elegir un champú adecuado para cuero cabelludo graso es fundamental. Así es como recomienda evitar productos con etiquetas como "hidratante", "suavizante" o "brillo", ya que pueden dejar residuos que favorecen la apariencia grasa.

En su lugar, se deben usar fórmulas específicas y aplicar acondicionador solo en medios y puntas. Por su parte, la dermatóloga Dendy Engelman señala que no existe una frecuencia universal de lavado. Si bien el exceso puede resecar y provocar más grasa, también es importante no espaciar demasiado los lavados si hay acumulación.

A esto se suma el uso de champús suaves, preferiblemente sin sulfatos agresivos, que limpien sin alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo. Un buen aclarado con agua templada y la incorporación ocasional de un champú detox también ayudan a mantener la raíz fresca por más tiempo.

Hábitos clave que marcan la diferencia para mantener limpio por más tiempo el cabello graso

Más allá del lavado, pequeños cambios en la rutina pueden prolongar la sensación de limpieza hasta por 3 días. Expertos coinciden en que prestar atención a los detalles es lo que realmente transforma el estado del cabello:

