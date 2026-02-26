5 cortes de pelo con los que podrás disimular las entradas

Cuando hablamos sobre disimular las entradas, usualmente pensamos en los hombres, pero es una realidad que hay mujeres que pueden padecerlas, generando ciertas inseguridades físicas ante la pérdida de cabello.

Sin embargo, no debemos preocuparnos, ya que en la actualidad es posible emplear ciertos cortes de pelo, con los cuales podemos esconderlos naturalmente, además de lograr una apariencia juvenil y femenina.

¿Cómo disimular las entradas?

En la actualidad, es posible disimular las entradas empleando ciertos cortes de pelo, con los que vamos a lograr una mejor apariencia y evitar que se vea la falta de pelo en la parte frontal o en la zona de la diadema. Considera hacerte los siguientes estilos:

Shag : Al hacer capas muy cortas y flequillo, esto nos va a ayudar a esconder las entradas, además de lograr alargar el rostro naturalmente.

: Al hacer capas muy cortas y flequillo, esto nos va a ayudar a esconder las entradas, además de lograr alargar el rostro naturalmente. Flequillo cortina : Una gran opción para ocultar la falta de pelo en los laterales o la frente, además de suavizar las facciones.

: Una gran opción para ocultar la falta de pelo en los laterales o la frente, además de suavizar las facciones. Bob con flequillo : El bob es una melena que se encarga de generar volumen; puedes complementarlo con un flequillo para esconder las entradas frontales.

: El bob es una melena que se encarga de generar volumen; puedes complementarlo con un flequillo para esconder las entradas frontales. Peinados : Si tienes la intención de hacer algún peinado recogido, te recomendamos emplear mechones sueltos por delante o flecos.

: Si tienes la intención de hacer algún peinado recogido, te recomendamos emplear mechones sueltos por delante o flecos. Raya de lado: Aunque es un look anticuado para algunos, se puede convertir en tu aliado al momento de cubrir entradas de ciertas zonas, ya que desvías la atención. Una gran opción para quienes no desean usar flecos.

¿Cómo evitar las entradas en el cabello?

El Instituto Médico Ricart explica que, además de usar cortes de pelo para disimular las entradas, es fundamental que hagamos ciertas acciones para evitar que las entradas sean más visibles. Recomienda hacer lo siguiente: