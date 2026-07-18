Qué es el fenogreco y cómo usarlo para fortalecer el cabello desde la raíz

El fenogreco es una planta que se emplea en remedios tradicionales y productos cosméticos por su contenido de proteínas, aminoácidos, antioxidantes y mucílagos. Para fortalecer el cabello desde la raíz, suele utilizarse en forma de mascarilla o tónico elaborado con sus semillas remojadas.

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En México, el fenogreco o alholva puede encontrarse en tiendas naturistas, mercados de productos orgánicos y establecimientos especializados en herbolaria. Su popularidad ha crecido gracias a las redes sociales y a la tendencia de utilizar ingredientes naturales para complementar las rutinas de belleza.

¿Qué es el fenogreco y por qué se utiliza para el cabello?

El fenogreco (Trigonella foenum-graecum) es una planta originaria de Asia y la región mediterránea. Sus semillas son ricas en nutrientes que han despertado el interés de la industria cosmética por su potencial para mejorar la apariencia del cabello. Estos son sus principales componentes:



Proteínas vegetales: contribuyen a acondicionar la fibra capilar y mejorar su apariencia.

contribuyen a acondicionar la fibra capilar y mejorar su apariencia. Antioxidantes: ayudan a proteger el cabello frente al daño causado por factores ambientales.

ayudan a proteger el cabello frente al daño causado por factores ambientales. Mucílagos: forman una película hidratante que aporta suavidad y facilita el peinado.

forman una película hidratante que aporta suavidad y facilita el peinado. Vitaminas y minerales: contiene hierro, magnesio y vitaminas del grupo B presentes de forma natural en la semilla.

Diversos estudios, incluidos algunos publicados en el Journal of Cosmetic Dermatology, han analizado extractos de estas semillas en formulaciones cosméticas y sugieren que algunos de sus compuestos podrían favorecer la salud del cuero cabelludo. Sin embargo, los investigadores coinciden en que todavía se necesitan más ensayos clínicos para confirmar su eficacia.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, recuerda que el fortalecimiento del cabello depende de múltiples factores, como la alimentación, la genética, la salud del cuero cabelludo y los hábitos de cuidado diarios. Por eso ningún ingrediente natural debe considerarse una solución única.

¿Cómo usar el fenogreco para fortalecer el cabello desde la raíz?

Una de las formas más populares de utilizar el fenogreco es preparar una mascarilla casera con las semillas previamente hidratadas.



Remojar las semillas: coloca 2 o 3 cucharadas de semilla en agua durante toda la noche. Triturar hasta formar una pasta: al día siguiente, licúa las semillas con un poco del agua del remojo hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello: distribuye la preparación mediante un suave masaje desde la raíz hasta los medios. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos: después, enjuaga con abundante agua y lava el cabello con un champú suave. Utilizar 1 vez por semana: no exceder la frecuencia para evitar acumulaciones de residuos.

El estilista británico Sam McKnight señala que las mascarillas naturales pueden complementar una rutina capilar, siempre que se combinen con productos formulados para el tipo de cabello de cada persona y una adecuada hidratación. Por su parte, la Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que cuando la caída del pelo es intensa, persistente o aparece de manera repentina, es importante acudir a un dermatólogo para identificar la causa y recibir el tratamiento más adecuado.