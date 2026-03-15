Fortalece tu cabello en primavera 2026: 5 alimentos que ayudan y 5 que dañan tu pelo

La textura, brillo, longitud del cabello no depende únicamente de los productos químicos de belleza para su cuidado. Especialistas en nutrición y dermatología coinciden que la dieta juega un papel clave en la salud capilar, ya que los folículos necesitan vitaminas, minerales y proteínas para mantener un aspecto saludable.

De acuerdo con los especialistas, la alimentación equilibrada puede ayudar a tener un pelo de revista. Sin embargo, el consumo excesivo de ciertos alimentos también pueden provocar un mal aspecto y daño como, debilidad capilar, resequedad e incluso caída del cabello, principalmente en esta época de primavera donde se consumen más jugos procesados, refrescos, y cervezas, aparentemente para refrescarse durante el calor.

A continuación te presentamos los 5 principales alimentos que pueden beneficiar tu cabello y 5 que si los consumes en exceso pueden dañarlo.

5 alimentos que benefician el pelo

Huevo:

Uno de los alimentos con más proteínas y biotina, dos nutrientes que son una bomba alimenticia para fortalecer el pelo y estimular su crecimiento.

Espinaca:

Por su alto contenido de hierro, ácido fólico y vitaminas A y C ayudarán a que los folículos capilares nazcan fuertes y saludables.

Salmón:

Este pescado que es reconocido por su alto nivel de Omega-3 ayuda a nutrir el cuero cabelludo, además, aporta brillo al cabello.

Nueces y almendras:

Estos frutos secos se destacan por ser ricos en vitamina E, zinc y ácidos grass que ayudan a prevenir la fragilidad capilar.

Aguacate:

Este fruto comestible aporta grasas saludables y antioxidantes que ayudan a hidratar el cabello desde el interior.

|Pexels

5 alimentos que dañan el pelo

Azúcar refinada:

El consumo refinado de azúcar refinada puede afectar la producción de proteínas y debilitar la estructura capilar.

Comida ultra procesada:

Este tipo de alimentos suele tener pocos nutrientes y exceso de sodio por lo que no aporta nada de nutrientes.

Bebidas alcohólicas:

El alcohol puede deshidratar el organismo y afectar la absorción de vitaminas importantes para el crecimiento y fortalecimiento del pelo.

Bebidas azucaradas:

Su alto contenido de azúcar puede influir en problemas hormonales relacionados con la caída capilar.

Alimentos fritos:

El exceso de grasas saturadas y sodio pueden provocar desequilibrios en el cuero cabelludo.

|Pexels