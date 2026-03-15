Fortalece tu cabello en primavera 2026: 5 alimentos que ayudan y 5 que dañan tu pelo
Durante esta época del año es recurrente ver que el peine quede atrapado entre cientos de cabellos pensando que el calor influye en esto, sin embargo, debes de saber que la alimentación influye en la salud capilar por eso aquí te dejamos los alimentos que te ayudarán a su crecimiento.
La textura, brillo, longitud del cabello no depende únicamente de los productos químicos de belleza para su cuidado. Especialistas en nutrición y dermatología coinciden que la dieta juega un papel clave en la salud capilar, ya que los folículos necesitan vitaminas, minerales y proteínas para mantener un aspecto saludable.
De acuerdo con los especialistas, la alimentación equilibrada puede ayudar a tener un pelo de revista. Sin embargo, el consumo excesivo de ciertos alimentos también pueden provocar un mal aspecto y daño como, debilidad capilar, resequedad e incluso caída del cabello, principalmente en esta época de primavera donde se consumen más jugos procesados, refrescos, y cervezas, aparentemente para refrescarse durante el calor.
A continuación te presentamos los 5 principales alimentos que pueden beneficiar tu cabello y 5 que si los consumes en exceso pueden dañarlo.
5 alimentos que benefician el pelo
- Huevo:
Uno de los alimentos con más proteínas y biotina, dos nutrientes que son una bomba alimenticia para fortalecer el pelo y estimular su crecimiento.
- Espinaca:
Por su alto contenido de hierro, ácido fólico y vitaminas A y C ayudarán a que los folículos capilares nazcan fuertes y saludables.
- Salmón:
Este pescado que es reconocido por su alto nivel de Omega-3 ayuda a nutrir el cuero cabelludo, además, aporta brillo al cabello.
- Nueces y almendras:
Estos frutos secos se destacan por ser ricos en vitamina E, zinc y ácidos grass que ayudan a prevenir la fragilidad capilar.
- Aguacate:
Este fruto comestible aporta grasas saludables y antioxidantes que ayudan a hidratar el cabello desde el interior.
5 alimentos que dañan el pelo
- Azúcar refinada:
El consumo refinado de azúcar refinada puede afectar la producción de proteínas y debilitar la estructura capilar.
- Comida ultra procesada:
Este tipo de alimentos suele tener pocos nutrientes y exceso de sodio por lo que no aporta nada de nutrientes.
- Bebidas alcohólicas:
El alcohol puede deshidratar el organismo y afectar la absorción de vitaminas importantes para el crecimiento y fortalecimiento del pelo.
- Bebidas azucaradas:
Su alto contenido de azúcar puede influir en problemas hormonales relacionados con la caída capilar.
- Alimentos fritos:
El exceso de grasas saturadas y sodio pueden provocar desequilibrios en el cuero cabelludo.
¡Aprende a hacer té e infusión de bugambilia para aprovechar sus beneficios! Ingredientes y receta paso a paso