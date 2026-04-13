Estas son las señales que te indican que alguien te tiene envidia

La envidia es un sentimiento negativo, el cual se genera ante los logros o metas que otros logran hacer, el cual puede generar importantes problemas en las relaciones con otras personas, por lo que es importante evitar a quien tiene esa característica en su personalidad.

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Es así que te vamos a detallar cuáles son las señales que debes considerar para identificar a alguien que es envidioso, empleando la información de los expertos en la psicología.

¿Cómo saber si una persona te tiene envidia?

La envidia se hace presente cuando alguien presenta cierto malestar al compararse con otra persona. Es importante evitar a personas que tengan esa característica, por eso un portal especializado en psicología comparte las señales que debemos considerar para identificarlos:

Ira o malestar injustificado: Siente molestia al ver lo que está logrando, por lo que puede presentar enojo al respecto o disminuir importancia.

Usa las bromas y sarcasmo para atacar: Es una de las más frecuentes que podemos ver, una forma de mostrar hostilidad al respecto sin ser tan obvio.

Halagos envenenados: Piropos que tienen una agresión escondida, las cuales suelen ser disfrazadas de supuesta amabilidad.

Comparación constante: En el momento en que mencionas tu logro, en automático la otra persona se encargará de compararse con algo similar o superior a lo que hiciste.

Suele enaltecer los fracasos: Aunque hayas hecho algo bien, ellos se encargarán de darle mayor visibilidad a las situaciones en las que has fallado.

Te copia: Suele buscar mil formas para copiar lo que hace, pero no lo va a reconocer.

¿Qué efectos produce la envidia?

Fundación Beca detalla que la envidia tiene diversos efectos en la psicología de la persona que lo hace. Explica que, además del dolor, es posible que perciban cierta ansiedad, depresión y hostilidad hacia los demás, que puede manifestarse de diversas formas dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentren.

Dentro de las relaciones puede generar desconfianza y conflictos, rompiendo con las amistades y relaciones amorosas que puedan existir. Por eso es importante identificar las señales para poder evitar a personas así o, en caso de tenerlo, poder solicitar apoyo de profesionales para atender situaciones extremas.