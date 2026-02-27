Estas son las señales de que tu ex todavía te extraña

En muchas ocasiones, cuando las personas terminan una relación, los sentimientos de tristeza e incertidumbre se vuelven los protagonistas en su día a día. Aunque también, algunos han considerado que puede extrañar a esa persona, un hecho que suele ser muy común luego de una fuerte separación.

Sin embargo, un cuestionamiento que muchos se hacen, es saber si su ex pareja los extraña, pero no se atreve a decirles. Por tal razón, en esta ocasión te diremos cuáles son los puntos claves para saber si esa persona que fue especial, todavía te piensa.

¿Cómo saber si tu ex todavía te extraña?

Cabe mencionar que no siempre es bueno regresar, mientras que otros consideran que existen segundas oportunidades y que son una buena opción para algunas parejas.

Pero, lo que realmente las personas se cuestionan, es sobre los sentimientos que pueden surgir, entre aquellos que no saben si los extrañan o no y si lo que vivieron el tiempo que estuvieron juntos, va a seguir siendo recordado por mucho tiempo.

Una de las señales más comunes, es buscar cualquier pretexto para volver a verte o encontrarse contigo de forma causal. Ya sea porque pide tu ayuda para algo o que le compartas un nombre de una persona, en realidad no importa el motivo, siempre busca un pretexto para mantener la comunicación.

Otra forma en la que te puedes dar cuenta que todavía piensa en ti, es que intenta cambiar algunas cosas que no te gustaban anteriormente de su persona, pero que ahora ya les puso atención. Es decir, que está dispuesto a hacer esos cambio que en el pasado pudieron ser motivo de diferencia y discusiones.

Al final del día, cada persona tiene el poder de decidir si le brinda otra oportunidad a su ser querido, haciendo caso a las señales que puede mandar con motivo de que todavía siente algo especial.

