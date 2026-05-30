Cómo utilizar el corrector de ojeras en pieles maduras
Si bien el tono es importante pues la preparación de la piel es fundamental.
Con el paso del tiempo el contorno de ojos comienza a perder firmeza y tiene más textura por lo que si se aplica mal el corrector pues se nota. El maquillaje tiende a acumularse en las líneas finas, se cuartea a las pocas horas o resalta por demás esta zona.
Si bien el error más común es la elección del tono de corrector, el más grave es aplicar demasiado producto y en el lugar equivocado. Al cubrir la zona con mucho corrector se genera ese efecto mate y pesado que envejece en lugar de descansar la mirada. Ten en cuenta que la piel madura necesita menos cantidad y más precisión.
¿Cómo aplicar el corrector correctamente?
Preparar la zona antes de aplicar
Lo primero es realizar una hidratación por lo que debes aplicar una crema de contorno de ojos o una hidratante ligera unos minutos antes de maquillarse. Deja que la piel absorba el producto entre cinco y diez minutos para continuar.
Cómo elegir el corrector adecuado
Se debe elegir fórmulas fluidas y con cierta flexibilidad. Los productos con acabado satinado o luminoso favorecen más que los muy mates, porque aportan algo de luz a una zona que tiende a hundirse con la edad. El tono no debe ser muy claro sino uno o dos tonos más claros que la piel.
La aplicación paso a paso
La idea es que la mirada se vea más descansada por lo que tienes que hacer lo siguiente;
- Lo primero es aplicar pequeños puntos de corrector solo donde hay oscuridad real, principalmente en el lagrimal y, si hace falta, en la esquina externa del ojo. No es necesario cubrir toda la zona.
- Después debes difuminar con el dedo anular, una brocha pequeña de punta redonda o una esponja húmeda, siempre con toques suaves hacia fuera, sin arrastrar la piel.
- Si hace falta un poco más de cobertura, añadir otra capa mínima solo en el punto más oscuro y volver a difuminar.
- Por último, si quieres puedes colocar un poco de polvo traslúcido con una brocha suave, solo en la zona central.