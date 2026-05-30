Cómo utilizar el corrector de ojeras en pieles maduras

Con el paso del tiempo el contorno de ojos comienza a perder firmeza y tiene más textura por lo que si se aplica mal el corrector pues se nota. El maquillaje tiende a acumularse en las líneas finas, se cuartea a las pocas horas o resalta por demás esta zona.

Si bien el error más común es la elección del tono de corrector, el más grave es aplicar demasiado producto y en el lugar equivocado. Al cubrir la zona con mucho corrector se genera ese efecto mate y pesado que envejece en lugar de descansar la mirada. Ten en cuenta que la piel madura necesita menos cantidad y más precisión.

¿Cómo aplicar el corrector correctamente?

Preparar la zona antes de aplicar

Lo primero es realizar una hidratación por lo que debes aplicar una crema de contorno de ojos o una hidratante ligera unos minutos antes de maquillarse. Deja que la piel absorba el producto entre cinco y diez minutos para continuar.

Cómo elegir el corrector adecuado

Se debe elegir fórmulas fluidas y con cierta flexibilidad. Los productos con acabado satinado o luminoso favorecen más que los muy mates, porque aportan algo de luz a una zona que tiende a hundirse con la edad. El tono no debe ser muy claro sino uno o dos tonos más claros que la piel.

Pon corrector antes de maquillar las sombras rosas en los ojos.|(ESPECIAL/CANVA)

La aplicación paso a paso

La idea es que la mirada se vea más descansada por lo que tienes que hacer lo siguiente;