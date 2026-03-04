Si tienes una laptop vieja, puedes reciclarla de estas 3 maneras y será muy útil

Las laptops viejas o que ya no sirven suelen ser difíciles de tirar a la basura. Por eso, si tienes una guardada, mejor recíclala y dale un segundo uso . ¿Cómo? Puedes convertirla en una manualidad si ya no prende o darle una nueva vida si aún funciona.

Antes te hemos compartido trucos para reciclar muebles, ropa vieja y hasta puertas que se quedan estancadas en tu casa. Ahora es turno de la laptop, y aquí sí tendrás que sacar tu lado más creativo. Sigue estas recomendaciones de expertos en tecnología y manualidades.

¿Cómo puedes reutilizar o reciclar una laptop vieja?

Lo primero que debes revisar es si esa laptop que tienes guardada funciona o no. Si todavía prende, llevas ventaja; si no, entonces pasa directo a la idea de manualidad.

1. Haz un marco de fotos digital

Esta es una de las ideas más creativas, ya que puedes usar la pantalla para proyectar fotos digitales de tus viajes o de tus seres queridos. Según recomienda XDA Developers, solo debes activar el protector de pantalla, sincronizarlo con OneDrive y actualizar las imágenes cada vez que quieras ver fotos recientes. El verdadero reto será ocultar el cuerpo de la computadora para que luzca como un marco elegante.

2. Conviértela en una consola de videojuegos retro

Haz una consola retro vintaage con tu laptop que ya no usas.|(ESPECIAL/Pinterest)

También puedes transformarla en una consola vintage para tu casa. Al ser una computadora vieja, no requiere demasiada potencia para correr juegos clásicos como Mario Bros., Sonic y otros títulos retro. Solo instala un software como EmulationStation, conecta un control vía Bluetooth y úsala como centro de entretenimiento. La nostalgia está garantizada.

3. Set de maquillaje para tu tocador

Haz un set de maquillaje con una laptop vieja.|(ESPECIAL/Pinterest)

Esta idea es perfecta para laptops que definitivamente ya no prenden. En ese caso, conviértela en un estuche para guardar maquillaje utilizando el cuerpo de la computadora. Puedes decorar el área del teclado con alguna textura especial y cubrir la pantalla con un espejo. Es una opción original y funcional para colocar en tu tocador.

Si notas que tu laptop antigua todavía tiene mucho que ofrecer, pero para ti ya es lenta o poco funcional, también puedes donarla a tu hijo o hija. Con un sistema más ligero y bien protegido, podrá navegar por internet de forma segura. Kingston recomienda formatearla, instalar programas adecuados para su edad y contar con un buen antivirus para mantenerla protegida.