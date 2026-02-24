7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y convertirla en carteras aesthetic

La ropa vieja que ya no usas puede convertirse en carteras o monederos bonitos que puedes llevar a diario. Por eso, si quieres aprovechar esas prendas olvidadas y darles un segundo uso, checa estas siete ideas para reciclar tela y lucir aesthetic.

Hay muchas maneras de reutilizar la ropa que tienes guardada en el clóset; ya te contamos cómo transformarla en cojines, peluches y hasta en otras prendas como crop tops y chalecos , pero ahora podrás crear tus propios monederos con personalidad.

Las mejores ideas para hacer carteras y monederos con ropa reciclada

1. Mini monedero de bolsillo de jean: Corta uno de los bolsillos traseros de un pantalón y conserva su forma original. Añade un cierre en la parte superior y forro interior con tela estampada. Puedes agregar una argolla lateral para llavero. Queda perfecto en looks casuales con denim y tenis.

Mira cómo puedes hacer un monedero con un pantalón jeans.|Pinterest

2. Carterita tipo sobre con manga de camisa: Usa la manga de una camisa formal para crear un pequeño bolso rectangular. Corta, dobla en forma de sobre y cose los laterales. Agrega un botón decorativo reciclado o broche magnético. Ideal para outfits minimalistas o estilo old money.

3. Mini bolso fruncido con blusa satinada: Recorta dos piezas pequeñas de una blusa satinada o de tela ligera, cose los bordes y crea una jareta superior con cordón fino. El efecto fruncido le da un toque romántico y coquette.

Convierte tu ropa vieja en monederos aesthetic.|Pinterest

4. Monedero acolchado con sudadera: Usa la tela de una sudadera y agrega una capa delgada de relleno o guata para efecto puffy. Cose en forma rectangular pequeña y añade cierre metálico. Perfecto para estilo urbano y aesthetic Y2K.

5. Mini cartera circular con falda: Corta dos círculos del tamaño deseado (tipo bolsita de monedas), cóselos dejando espacio para un cierre o broche. Puedes añadir una pequeña cadena lateral. Se ve delicada y muy Pinterest.

|Pinterest

6. Carterita con estampado gráfico de playera: Elige la parte más llamativa del diseño de una camiseta. Corta un rectángulo pequeño, coloca forro rígido y añade cierre o broche. Es ideal para que el estampado sea protagonista.

|Pinterest

7. Mini bolso patchwork con retazos: Une pequeños cuadros de diferentes prendas viejas (jean, algodón, tela estampada) y crea una pieza tipo collage. Cose los bordes, añade forro y un cierre corto. El resultado es súper aesthetic y único.

|Pinterest

Qué otros objetos puedes hacer con ropa vieja recilada

Además del monedero o cartera, puedes reciclar tu ropa y hacer cojines, otras prendas y hasta trapos para sacudir el polvo. La idea es que apoyes al medio ambiente dándoles un segundo uso a las cosas.