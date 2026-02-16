Esto significa dormir con la televisión prendida, según los expertos

Cuando se trata de conciliar el sueño, muchas personas recurren a diferentes métodos que con el paso de los años se han creado, existen algunos que les gusta leer antes de dormir, otras prefieren hacer ejercicio, también están las que dejan la televisión encendida.

Sin embargo, son pocos los que saben que el dormir con la luz de los dispositivos podría afectar al cuerpo. Incluso, un estudio realizado por el equipo de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago, el cual fue publicado en la revista científica The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) detalló los efectos negativos de esta práctica.

¿Cuáles son los riesgos de dormir con la televisión prendida?

Aseguraron que la exposición a la luz y los sonidos que se emiten por la televisión, pueden tener algunas consecuencias, entre ellas tener un descanso que no es el adecuado y una baja de energía a lo largo del día.

Recordemos que cuando el cuerpo duerme, hace diferentes procesos fisiológicos, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la función vascular, los cuales se pueden ver afectados si usamos las pantallas.

Incluso, se ha asegurado que pueden ocasionar estrés en el sistema cardiovascular, provocando enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares.

También, el Centro Médico de la Universidad de Texas en 2014, aseguró que se estudió la calidad del suelo en diferentes personas, incluyendo a las que presentaban este problema.

El uso de dispositivos emisores de luz inmediatamente antes de acostarse es una preocupación porque la luz es la señal ambiental más potente que impacta el reloj circadiano humano y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en la perpetuación de la deficiencia de sueño. La exposición a la luz juega un papel en la regulación metabólica humana y la exposición a la luz nocturna tiene efectos desfavorables

También, se ha mencionado que en caso de tener que ir al baño en la noche, es mejor hacerlo con la luz apagada, ya que al prenderla por un tiempo de 5 o 10 minutos, la melatonina se elimina por completo.

