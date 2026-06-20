Qué significa que mi hijo tenga un amigo imaginario

Es muy común que los niños pequeños tengan amigos imaginarios. Esto ocurre cuando están atravesando una etapa normal, saludable y muy común de su desarrollo cognitivo y emocional, la cual suele ocurrir entre los 2 y 7 años de edad.

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Los especialistas han derribado el mito de que esto ocurre por la soledad, aislamiento o un problema mental. Esto significa una gran creatividad y una excelente capacidad para procesar el mundo que lo rodea.

¿Cuál es el significado del amigo imaginario?

Cabe destacar que los niños recurren a la fantasía para resolver situaciones cotidianas y ejercitar su mente a través de las siguientes funciones:

Procesamiento emocional: Les sirve de canal para liberar sentimientos, miedos o frustraciones. A veces le atribuyen al amigo sus propias emociones (por ejemplo: "Él tiene miedo a la oscuridad") para poder expresarlas con mayor seguridad.

Ensayo de habilidades sociales: esta es una forma de poder practicar conversaciones, dinámicas de grupo, resolución de conflictos y desarrollan la teoría de la mente, que es la capacidad de entender que otros tienen pensamientos y perspectivas diferentes.

Transición ante cambios: un amigo imaginario puede ser una especie de apoyo emocional cuando hay un proceso de adaptación, como por ejemplo en el nacimiento de un hermano, la mudanza o el inicio de la escuela.

niño

Entrenamiento de la empatía: Al interactuar y cuidar de este personaje, potencian su sensibilidad hacia las emociones ajenas.

Los padres ante esta situación suelen entrar en desesperación por lo que te contamos lo que debes hacer.

Actuar con naturalidad: Acéptalo como parte de su juego diario. No lo reprimas ni le prohíbas hablar de él, pero tampoco fuerces la fantasía si el niño no la menciona.

Establecer límites claros: Es importante que si tu hijo culpa a su amigo imaginario de una travesura intervengas de manera cordial. Evita que lo use para evadir responsabilidades.

Escuchar activamente: Presta atención a lo que dice sobre su amigo, ya que te dará valiosas pistas sobre lo que piensa, le preocupa o desea en su vida diaria.

Si bien es una etapa normal, debes tener en cuenta algunas pautas de alarma ya que si se presentan debes recurrir a un profesional. Estas son:

