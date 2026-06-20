Qué significa que mi hijo tenga un amigo imaginario
Este comportamiento es muy normal y es parte del proceso de crecimiento, pero hay que estar alertas.
Es muy común que los niños pequeños tengan amigos imaginarios. Esto ocurre cuando están atravesando una etapa normal, saludable y muy común de su desarrollo cognitivo y emocional, la cual suele ocurrir entre los 2 y 7 años de edad.
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Los especialistas han derribado el mito de que esto ocurre por la soledad, aislamiento o un problema mental. Esto significa una gran creatividad y una excelente capacidad para procesar el mundo que lo rodea.
¿Cuál es el significado del amigo imaginario?
Cabe destacar que los niños recurren a la fantasía para resolver situaciones cotidianas y ejercitar su mente a través de las siguientes funciones:
Procesamiento emocional: Les sirve de canal para liberar sentimientos, miedos o frustraciones. A veces le atribuyen al amigo sus propias emociones (por ejemplo: "Él tiene miedo a la oscuridad") para poder expresarlas con mayor seguridad.
Ensayo de habilidades sociales: esta es una forma de poder practicar conversaciones, dinámicas de grupo, resolución de conflictos y desarrollan la teoría de la mente, que es la capacidad de entender que otros tienen pensamientos y perspectivas diferentes.
Transición ante cambios: un amigo imaginario puede ser una especie de apoyo emocional cuando hay un proceso de adaptación, como por ejemplo en el nacimiento de un hermano, la mudanza o el inicio de la escuela.
Entrenamiento de la empatía: Al interactuar y cuidar de este personaje, potencian su sensibilidad hacia las emociones ajenas.
Los padres ante esta situación suelen entrar en desesperación por lo que te contamos lo que debes hacer.
- Actuar con naturalidad: Acéptalo como parte de su juego diario. No lo reprimas ni le prohíbas hablar de él, pero tampoco fuerces la fantasía si el niño no la menciona.
- Establecer límites claros: Es importante que si tu hijo culpa a su amigo imaginario de una travesura intervengas de manera cordial. Evita que lo use para evadir responsabilidades.
- Escuchar activamente: Presta atención a lo que dice sobre su amigo, ya que te dará valiosas pistas sobre lo que piensa, le preocupa o desea en su vida diaria.
Si bien es una etapa normal, debes tener en cuenta algunas pautas de alarma ya que si se presentan debes recurrir a un profesional. Estas son:
- El amigo imaginario se muestra agresivo, amenazante o le genera un miedo constante al niño.
- El niño se aísla por completo y prefiere jugar siempre con su amigo invisible antes que interactuar con personas reales.
- Provoca un cambio drástico y negativo en su comportamiento habitual, o interfiere con sus responsabilidades escolares y familiares.
- La presencia de este amigo se prolonga más allá de los 8 o 9 años de edad.