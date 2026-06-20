Checa la LISTA COMPLETA de los cocineros con MANDILES NEGROS que corren peligro de salir de MasterChef 24/7

Este próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en la que conoceremos al sexto cocinero que saldrá para siempre de MasterChef 24/7 y tras la gala de salvación de esta noche, quedaron definidos los nueve cocineros que están en peligro de salir del reality show.

Tras una intensa gala en la que los cocineros se vieron forzados a rotar estaciones durante 45 minutos, los paladares más exigentes de México determinaron que Michelle, Lancer y Carmen consiguieran los primeros mandiles negros de la noche.

Para el segundo reto, los cocineros tuvieron que elaborar un platillo con los ingredientes sobrantes del reto anterior y solamente tuvieron 20 minutos para preparar sus propuestas. Luego del difícil reto, los Chefs decidieron darle los siguientes delantales negros a Pablo, Luis y Claudia.

Cabe recordar que Julio, Daniela y Antrax fueron los primeros participantes en portar mandiles negros en la gala de ayer, por lo que la lista completa queda de la siguiente manera:

Julio

Daniela

Antrax

Michelle

Lancer

Carmen

Pablo

Luis

Claudia

Como María se ausentó por segunda noche consecutiva de MasterChef 24/7 por "seguir a cargo de los cuidados médicos", Claudia Lizaldi afirmó que el destino de la cocinera en la competencia culinaria se definirá el próximo domingo durante la gala de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Julio, Daniela, Antrax, Michelle, Lancer, Carmen, Pablo, Luis y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito, a excepción de Luis por la decisión tomada por Diego como portador del Pin del Chef, en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 21 de junio.

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