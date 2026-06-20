¡VOTACIONES ABIERTAS! Paso a paso para SALVAR a tu cocinero favorito HOY 19 de junio del 2026
¡Salva a tu cocinero favorito para que se quede una semana más en el mundo MasterChef 24/7!
La competencia en MasterChef 24/7 se encuentra en uno de sus momentos más intensos. Tras un reto de otro nivel, los cocineros tuvieron que enfrentarse a una dinámica que puso a prueba no solo su talento culinario, sino también su capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones estratégicas.
Durante el desafío, los participantes tuvieron que rotar entre distintas estaciones y platillos, donde podían apoyar a sus compañeros o incluso sabotear sus preparaciones. La presión fue máxima y cada decisión terminó influyendo en el resultado final del reto.
Al concluir la jornada, algunos cocineros lograron asegurar su permanencia al subir al balcón, mientras que otros recibieron el temido delantal negro y ahora deberán luchar por mantenerse dentro de la cocina más famosa de México.
Si quieres apoyar a tu participante favorito y evitar que abandone la competencia, aquí te explicamos cómo votar paso a paso.
Lista de delantales negros para salvar este domingo 21 de junio de 2026
Los cocineros que quedaron en riesgo de eliminación y que buscan el apoyo del público son:
ANTRAX, DANIELA, JULIO, MICHELLE, LANCER, CARMEN, PABLO, LUIS, CLAUDIA
Para votar, primero debes seleccionar al participante que deseas salvar. Después, da clic AQUI votaciones de MasterChef 24/7, ingresa a masterchefmx/vota o accede desde la aplicación de TV Azteca En Vivo.
Cada usuario cuenta con 10 votos disponibles y, además, puede obtener otros 10 votos gratuitos. Estos pueden repartirse entre varios participantes o asignarse por completo a un solo cocinero.
¿A qué hora ver MasterChef 24/7 este domingo?
La gala de eliminación de MasterChef 24/7 se transmitirá este domingo 21 de junio de 2026 a partir de las 8:00 PM, tiempo del centro de México.
No te pierdas la decisión final de los Chefs y descubre qué cocinero logrará mantenerse en la competencia gracias al apoyo del público y quién se convertirá en el próximo eliminado de la temporada.