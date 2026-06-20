La lista completa de los cocineros que lograron subir al balcón este 19 de junio durante el reto de salvación en MasterChef 24/7

Tras sobrevivir al impredecible Reto de Rotación de Estaciones de este viernes 19 de junio, las aguas comenzaron a tomar su curso dentro de MasterChef 24/7. El sonido del gong del Chef Herrera no solo dejó estaciones patas arriba y sueños a medio cocinar, sino que también obligó a los participantes a demostrar de qué madera están hechos cuando el destino de su plato depende de manos ajenas.

Al final de una noche cargada de suspenso, frustración y un estrés que se podía cortar con cuchillo en el set, el panel de jueces emitió su veredicto en el atril de degustación. Para un grupo selecto de cocineros, la recompensa valió cada segundo de angustia: el pase directo a las alturas del balcón , el único rincón donde el peligro del domingo de eliminación se disuelve por completo.

Antes de que el reloj comenzara a correr en la cocina esta noche, un grupo de cuatro participantes ya miraba el panorama con absoluta tranquilidad desde las alturas: Flor, Camila, Ixdit y Emmanuel ya tenían asegurada su permanencia, observando la carnicería culinaria desde un balcón que se sentía cada vez más codiciado por el resto de sus compañeros.

¿Quién tiene delantal negro este viernes 19 de junio en MasterChef 24/7?

Tras evaluar el sabor, la técnica y, sobre todo, la capacidad de rescate y adaptación que mostraron al heredar los ingredientes de sus rivales, los chefs llamaron uno por uno a los cocineros a presentar su platillo (o lo que dejaron de ellos sus compañeros), y directamente, mandaron a delantal negro a Michelle y a Lancer. Poco después, al concluir la evaluación, Carme se unió al temido grupo de los mandiles negros.

La lista completa de los nuevos salvados este viernes 19 de junio

La lista definitiva de los cocineros que lograron subir al balcón y asegurar su estancia una semana más quedó conformada por: