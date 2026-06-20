Diego toma una drástica decisión y le impide a Luis que sea salvado por el público en MasterChef 24/7

La gala de salvación de MasterChef 24/7 vivió altas dosis de drama y no solamente durante el reto de la propia rotación de estaciones, sino también en las degustaciones de los Chefs; sin embargo, los momentos finales se robaron los reflectores por la difícil decisión que tuvo que tomar Diego y que cambiará el rumbo de la competencia de cara al siguiente domingo de eliminación.

"No ayudó mucho a las estaciones": Diego comparte la razón detrás de su decisión

Luego de que quedaran definidos los nueves cocineros que portan los mandiles negros de esta semana, Claudia Lizaldi le dio la palabra a Diego para que emitiera el nombre del participante que no podrá ser salvado por el público el próximo domingo 21 de junio.

El actual portador del Pin del Chef eligió a Luis y es que afirmó que "no ayudó mucho a las estaciones" y añadió que no era "nada personal".

Cabe apuntar que momentos antes, Luis despotricó contra los participantes por el sabotaje de los platillos durante la rotación de estaciones y es que sentenció que "ninguno saber ser compañero como decían" y que "trató de entorpercer lo menos posible". El conductor de "Notibola" terminó su discurso afirmando que en el reality show "hay lobos vestidos de cordero", comentario que provocó aplausos y gritos por parte de algunos cocineros.

Para este domingo, Luis tendrá que defender su lugar en MasterChef 24/7 en el reto que tenga lugar en la cocina más poderosa de México, pues no puede recibir ningún voto por parte del público.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Julio, Daniela, Antrax, Michelle, Lancer, Carmen, Pablo, Luis y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito, a excepción de Luis debido a la decisión tomada por Diego como portador del Pin del Chef, en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 21 de junio.

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