“Aquí hay lobos vestidos de cordero": Luis lanza serias acusaciones tras la rotación de estaciones en MasterChef 24/7
Algunos cocineros afirmaron que fueron saboteados durante el reto de la gala de salvación del reality show
El reto de la gala de salvación no solamente se robó los reflectores por el drama que conllevó la rotación de estaciones, pues Luis no se quedó callado y lanzó serias acusaciones contra sus compañeros durante la degustación de su platillo.
"Ninguno de ustedes sabe ser compañero": Luis despotrica contra los cocineros
Durante la degustación del platillo de Luis, el exigente Chef Adrián Herrera apuntó que lo vio "muy tranquilo" en la estación de Claudia y que "no había hecho nada", a lo que el conductor de "Notibola" afirmó que "mucho ayuda el que no estorba".
Luego de convencer a los paladares más exigentes de México para poder decir unas palabras, Luis volteó a ver a los cocineros que pasaron por el reto y sentenció que "ninguno saber ser compañero como decían". Además, dijo que "por ahí escuchó decir que era la villana de esta temporada" y que "trató de entorpercer lo menos posible" a su paso por todas las estaciones.
El presentador de "Notibola" terminó su discurso afirmando que en el reality show "hay lobos vestidos de cordero", comentario que provocó algunos aplausos y gritos de sus compañeros.
Cabe señalar que, por "seguir a cargo de los cuidados médicos", María se ausentó por segunda noche consecutiva de MasterChef 24/7 y que al final del reto, los Chefs determinaron que Michelle, Lancer y Carmen portaran los primeros mandiles negros de la noche.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
El próximo domingo conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Julio, Daniela, Antrax, Michelle, Lancer y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.
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