“Aquí hay lobos vestidos de cordero": Luis lanza serias acusaciones tras la rotación de estaciones en MasterChef 24/7

El reto de la gala de salvación no solamente se robó los reflectores por el drama que conllevó la rotación de estaciones, pues Luis no se quedó callado y lanzó serias acusaciones contra sus compañeros durante la degustación de su platillo.

"Ninguno de ustedes sabe ser compañero": Luis despotrica contra los cocineros

Durante la degustación del platillo de Luis, el exigente Chef Adrián Herrera apuntó que lo vio "muy tranquilo" en la estación de Claudia y que "no había hecho nada", a lo que el conductor de "Notibola" afirmó que "mucho ayuda el que no estorba".

Luego de convencer a los paladares más exigentes de México para poder decir unas palabras, Luis volteó a ver a los cocineros que pasaron por el reto y sentenció que "ninguno saber ser compañero como decían". Además, dijo que "por ahí escuchó decir que era la villana de esta temporada" y que "trató de entorpercer lo menos posible" a su paso por todas las estaciones.

El presentador de "Notibola" terminó su discurso afirmando que en el reality show "hay lobos vestidos de cordero", comentario que provocó algunos aplausos y gritos de sus compañeros.

Cabe señalar que, por "seguir a cargo de los cuidados médicos", María se ausentó por segunda noche consecutiva de MasterChef 24/7 y que al final del reto, los Chefs determinaron que Michelle, Lancer y Carmen portaran los primeros mandiles negros de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Julio, Daniela, Antrax, Michelle, Lancer y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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