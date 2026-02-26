Este es el significado de escuchar grillos en tu casa, según el Feng Shui

Los grillos son pequeños insectos que pueden estar presentes en cualquier ambiente y su canto los hace únicos. Si bien ellos son muy importantes en la naturaleza pues también lo son en el ámbito espiritual y el Feng Shui tiene la explicación.

Estos insectos tienen un canto inconfundible por lo que pueden ser escuchados a distancias considerables. Si bien algunos pueden tomarlo con un sonido relajante hay quienes no lo toman para nada bien.

¿Qué significa escuchar grillos en casa según el Feng Shui?

El grillo tiene un poderoso significado ya que la tradición china los considera guardianes espirituales por lo que se los conserva como símbolos de suerte y abundancia.

Cuando se los escucha en la casa pues se relaciona con un ambiente de crecimiento personal, con estabilidad y una fuerte energía armónica.

De acuerdo con el Feng Shui, cuando estos insectos se presentan en los hogares pues es de buen augurio ya que significa buena fortuna y prosperidad, así como protección para el hogar, energía positiva, equilibrio y serenidad.

Estos animales son buena suerte.|Canva

Cuando lo encuentres en tu casa pues no les hagas daño ya que son inofensivos y en los espiritual se relaciona con buenas noticias para tu hogar como así también para tu familia.

Hablando científicamente, tenemos que mencionar que los grillos son polinizadores del suelo, ya que hay plantas que crecen a ras del piso a las que no van a llegar las abejas o las mariposas tan fácilmente y es aquí donde estos insectos colaboran a que crezcan esas plantas.

Estos animalitos pueden emitir sonido debido a que frotan su ala izquierda contra la derecha por lo que se produce la estridulación o el canto, mismo que es producido sólo por los machos para atraer a las hembras, éstas lo escuchan mediante su oído, ubicado en la tibia del primer par de patas”.

