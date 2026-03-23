El significado de que no funcione un reloj según el Feng Shui

Aunque para algunas personas un reloj es simplemente un objeto habitual en muchas casas y funcional para conocer la hora, en el Feng Shui representan el tiempo y el movimiento, lo que los convierte en herramientas especiales para recibir mensajes espirituales.

Un reloj descompuesto en tu hogar puede tener un significado más profundo del que te imaginas, ya que la filosofía china explica que este y todos los objetos dentro de un espacio influyen en el flujo de la energía vital del ambiente.

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Qué significa un reloj descompuesto para el Feng Shui

Para el Feng Shui, el reloj simboliza el flujo del tiempo, la vitalidad y el orden dentro de un espacio. además de que se considera un activador potente de energía, el orden y la vitalidad. Cuando esta herramienta está descompuesta se considera como un fuerte indicador de que existe estancamiento dentro del hogar.

Los relojes descompuestos simbolizan estancamiento energético dentro de tu hogar|Pexels: Andrey Grushnikov

En esta filosofía oriental, un reloj que no funciona actúa como una especie de agujero negro que se lleva todas las energías positivas y bloque oportunidades importantes de progreso. Se le asocia principalmente con una gran incapacidad para avanzar y terminar proyectos, así como la sensación de estar atrapado en el pasado.

Por si fuera poco, el conservar objetos descompuestos o rotos en tu hogar también es una representación de que en el ambente existe un gran estrés y caos, generado por el desequilibrio. En algunos casos, el reloj que no avanza también indica posibles problemas de salud.

Los relojes en el Feng Shui simbolizan el tiempo y el movimiento|Pexels: akram boulahia

Qué hacer si en mi hogar hay un reloj descompuesto

La principal recomendación del Feng Shui es reparar o desechar el objeto que ya no funciona para evitar que repercuta negativamente en la energía del ambiente. Si se elije la segunda opción, se debe aredever antes de tirar el reloj a la basura.

Lo mejor que puede hacerse con un reloj descompuesto es repararlo o desecharlo, según el Feng Shui|Pexels: Tima Miroshnichenko

Muchas veces los relojes no funcionan bien por problemas con sus baterías, por lo que se sugiere hacer el cambio correspondiente antes de tomar una decisión.

Finalmente, la filosofía oriental indica que estos objetos no deben colocarse frente a la puerta, ni en el dormitorio, ya que interfieren con la paz y con el descanso.

