Este es el significado de que tus plantas se marchiten, según el Feng Shui

Las plantas son consideradas muy importantes para el Feng Shui ya que representa al elemento madera que es asociado con el crecimiento, la renovación, creatividad y la expansión. Ellas favorecen la circulación del chi y brinda vida a los ambientes.

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Cuando las plantas se marchitan constantemente puede que el equilibrio de la energía del hogar esté en riesgo. Los expertos en Feng Shui, manifiestan que las plantas puede reflejar la calidad de la energía que circula en los distintos ambientes de la casa.

¿Por qué las plantas se marchitan?

De acuerdo con lo que manifiestan los expertos en Feng Shui, las plantas se pueden marchitar por las siguientes razones:



Bloqueos en el flujo de energía (chi).

Acumulación de energía estancada en determinados ambientes.

Falta de equilibrio entre los distintos espacios del hogar.

Necesidad de renovar, ordenar o ventilar algunos sectores de la casa.

El cierre de una etapa y el comienzo de un nuevo ciclo.

Cuando tus plantas están sanas y vigorosas pues se facilita la circulación de energía positiva. Caso contrario pues hay un estancamiento energético en el hogar y se deben tomar cartas en el asunto.

No conserves las plantas marchitas.|Canva

No debes conservar las plantas secas solo por apego, sino que debes optar por mantener los ambientes con elementos vivos y bien cuidados. Algunas recomendaciones son:



Retirar las hojas secas o dañadas.

Cambiar de lugar la planta para que reciba mejores condiciones de luz.

Revisar el riego y el estado de la tierra.

Evitar acumular plantas completamente secas dentro de la casa.

Incorporar nuevas plantas saludables si alguna ya no puede recuperarse.

Cabe destacar que cuando hay una planta marchita no siempre es por un desequilibrio energético, sino que puede ser exceso o falta de riego, poca luz, temperaturas inadecuadas, plagas o falta de nutrientes.

Las plantas son muy importantes para el Feng Shui por lo que es importante mantenerlas saludables.