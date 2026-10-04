En qué parte de tu casa debes colocar una lámpara de mesa para que se vea más elegante y moderna

A la hora de buscar elementos que nos permitan decorar el hogar, nos fijamos en aquellos que estén en combinación con el resto de los muebles, que se adapten a los espacios y que puedan aportar calidez y elegancia a cualquier rincón de la casa. Uno de esos elementos que no puede faltar es la lámpara de mesa, que si bien puede pasar desapercibida, tiene una gran cantidad de ventajas y que por eso, los expertos en decoración compartieron el lugar donde debe colocarse.

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Las lámparas de mesa son artefactos de iluminación portátiles que brindan una iluminación fija a determinados sectores de la casa y que generalmente se ubica en la mesa de noche del dormitorio para que podamos llevar adelante una lectura u otro tipo de actividades. Se utilizan por lo general para suavizar la oscuridad en salas o recibidores y mejoran la decoración de interiores y porque se pueden combinar.

Ventajas de la lámpara de mesa en el hogar

Entre las ventajas que debemos mencionar de las lámparas de cocina, hay que destacar que brindan iluminación focalizada y versatilidad decorativa para cualquier espacio del hogar u oficina; dirigen la luz hacia un área en particular, funcionan como piezas de diseño que realzan el estilo del ambiente y permiten generar atmósferas cálidas. Por eso, es que compartieron el lugar en donde debe colocarse este artefacto para que se vea más elegante.

En qué parte de la casa debes colocar la lámpara de mesa

Si quieres una lámpara de mesa para el dormitorio, los expertos en decoración compartieron que tiene que colocarse sobre un buró, especialmente cuando se busca una iluminación más relajada durante la noche. En tanto, en el living, lo mejor es que se ubique sobre una mesa auxiliar junto al sofá para crear un punto de luz cálido y lograr un ambiente acogedor.

Otra de las opciones que dieron los expertos en decoración es colocar la lámpara de mesa sobre una consola o cómoda, que se puede acompañar con libros, un florero o cualquier otra pieza decorativa. Y más allá de distribuir diferentes puntos de luz, permitirá crear profundidad visual.