Reutilizar objetos que ya tenemos en casa es una forma sencilla de renovar la decoración sin gastar demasiado. Los frascos de café, por ejemplo, pueden convertirse en originales lámparas colgantes y aportar un toque diferente a distintos espacios del hogar.

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Esta propuesta permite aprovechar materiales que normalmente terminarían en la basura y transformarlos en un elemento decorativo. Con algunos accesorios y siguiendo las medidas de seguridad necesarias, es posible crear una lámpara práctica que combine con el estilo de la habitación.

¿Cómo hacer lámparas colgantes con frascos de café?

Convertir los frascos de café o conservas en lámparas decorativas es una forma sencilla de reutilizar objetos que tienes en casa. Para este proyecto necesitarás dos frascos de vidrio, tablitas de madera, cuerda de yute, ganchos metálicos, silicón caliente, tijeras, una grapadora y pequeñas guirnaldas de luces LED a pila.

Primero, limpia y seca los frascos. Después, prepara las tablas colocando una tira de cuerda en la parte posterior para poder colgarlas y fija los ganchos metálicos en el frente. Rodea los aros de los frascos con cuerda y añade asas que permitan sujetarlos a los ganchos.

Por último, coloca las luces LED dentro de los frascos y fija la caja de pilas en la parte posterior de la madera. Puedes completar la decoración con flores artificiales y pequeños detalles de cuerda. Es importante utilizar únicamente luces LED a pila y evitar cualquier conexión eléctrica directa dentro de los frascos.

¿Qué cuidados se deben considerar al hacer estas lámparas?

Antes de comenzar, es importante revisar que los frascos estén en perfecto estado, sin grietas, astillas ni bordes dañados. También deben estar completamente limpios y secos antes de colocar las luces.

Para la iluminación, lo más recomendable es utilizar luces LED a pila o recargables, ya que permiten realizar el proyecto sin manipular conexiones eléctricas. Evita colocar bombillas que generen demasiado calor dentro de recipientes de vidrio.

Si se utilizan pilas, conviene mantenerlas fuera del alcance de los niños y reemplazarlas si presentan signos de deterioro. Por último, si se quiere incorporar una instalación conectada a la corriente eléctrica, lo más seguro es recurrir a un profesional y no realizar conexiones caseras dentro de los frascos.