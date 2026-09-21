Idea DIY para convertir una botella de suavizante en decoración

Una botella de suavizante puede tener una segunda vida cuando se transforma con creatividad. En lugar de desecharla, es posible convertirla en un objeto decorativo que aporte un detalle original a distintos espacios del hogar.

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Una de las opciones más llamativas consiste en crear una pequeña casita para decorar la cocina. Con algunos materiales y unos sencillos pasos, este envase puede convertirse en una manualidad práctica y decorativa.

¿Qué son las ideas DIY?

Las ideas DIY (“Do It Yourself” o “hazlo tú mismo”) son proyectos que se realizan de manera manual y, generalmente, con materiales que se tienen en casa. Pueden incluir decoración, reciclaje, manualidades, reparaciones y otras creaciones hechas de forma sencilla y personalizada.

¿Cómo hacer una casita con una botella de suavizante?

Para realizar una casita decorativa, primero debes lavar muy bien las botellas de suavizante vacía y retirar cualquier resto del producto. Una vez limpia y seca, corta la parte superior del envase para darle forma que tendrá la pequeña construcción.

Después, utiliza cartón para elaborar el techo y algunas piezas que permitan darle mayor estructura. Puedes recortar puertas y ventanas en la botella o agregarlas con otros materiales, según el diseño que quieras conseguir. Para unir las diferentes partes, utiliza pegamento resistente y asegúrate de que cada elemento quede bien fijado.

El siguiente paso consiste en cubrir y decorar la superficie. Puedes utilizar pintura, papel, cartulina u otros materiales que tengas disponibles para darle el aspecto de una pequeña casa. También es posible incorporar detalles como flores, ventanas, una puerta o elementos que imiten ladrillos y tejas.

Finalmente, deja que todos los materiales se sequen por completo antes de colocar la casita en la cocina. Esta manualidad permite aprovechar un envase que normalmente terminaría en la basura y convertirlo en un adorno personalizado. Además, puedes adaptar los colores y detalles para combinarlo con el estilo del espacio donde quieras colocarlo.