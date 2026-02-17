Así puedes lograr los ‘sleepy eyes’ con el delineado en sencillos pasos
Para una mirada seductora y misteriosa, opta por el estilo de delineado ‘sleepy eyes’ con unos sencillos pasos, un estilo que es versátil y acapara las miradas
En la actualidad, los delineados son más de uno, por lo que puedes encontrar todo tipo de estilos que te dan efectos diferentes en la mirada. En los últimos años se ha vuelto popular el estilo ‘sleepy eyes’, dando una mirada entrecerrada y misteriosa, estilo que celebridades como Billie Eilish han usado.
Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo hacer el delineado en unos sencillos pasos, además de explicarte a qué tipo de miradas las favorece, un gran estilo para darle misterio a tu look.
¿Cómo hacer el ‘sleepy eyes’?
Los ‘sleepy eyes’ es un estilo que en los últimos meses se ha vuelto popular, por ser una forma de obtener una mirada más misteriosa y seductora. Se recomienda emplear sombras marrones para poder darle esa intensidad que queremos.
Para que puedas usarlo en tu maquillaje diario, te detallaremos cómo hacer el delineado con unos sencillos pasos, ideal para quienes desean hacer un cambio notable:
- Coloca sombra marrón oscuro claro y después oscuro en el lateral externo del ojo, en la parte superior e inferior.
- Con el delineador de tu preferencia, haz una línea completamente horizontal para dar ese aspecto de cansancio.
- Para acentuar más el delineador, remarca con sombra negra por abajo.
- Finalmente, hazte tus pestañas. Hay quienes agregan delineador negro en la línea de agua, pero todo dependerá de tu preferencia.
¿A qué ojos les favorece el ‘sleepy eyes’?
Aunque el ‘sleepy eyes’ es un estilo versátil, es cierto que hay ciertos ojos a los que les favorece notablemente. Usualmente, se recomienda usarlo en miradas almendradas, con párpado encapotado, ojos redondos o los que tienen párpados grandes; va a lograr darles mayor profundidad a la mirada.
Aun así, te recomendamos que intentes el delineado en tu mirada, ya que podría gustarte el estilo y adoptarlo en tu maquillaje semanal con unos sencillos pasos. Si no eres experto en el uso de los delineados, te recomendamos que primero uses plumones para que aprendas a usarlos; después puedes incorporar la alternativa en líquido o con crayón.
@katereynoldsmua Tried the sleepy eyes trend and I actually really like it, I’d angle my eyeliner slightly straighter next time but feeling it ✌🏼#sleepyeyes #eyelinertutorial #sleepyeyesmakeup #makeuptutorial #makeupartist ♬ Lonely Day - System Of A Down