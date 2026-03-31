Así puedes crear un soporte de celular o tablet empleando envases o material reciclado

En los hogares abundan los envases de plástico, los cuales después de un tiempo terminan en el bote de basura, debido a que ya no son útiles para nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones olvidamos que podemos mejorar el aspecto para poder usarlo como un material reciclado.

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Para que puedas aprovechar ese desecho, te explicaremos cómo transformarlo en un soporte de celular o tablet; se convertirá en tu aliado al momento de usar tus aparatos electrónicos.

¿Cómo se pueden reutilizar los envases?

El soporte de celular o tablet se ha convertido en un aditamento ampliamente utilizado por las personas, ya que te permite mantener tu aparato verticalmente, logrando tener una mejor visibilidad de las imágenes. Por suerte, ya no necesitas comprarlo, ya que puedes hacer el tuyo empleando material reciclado; solamente haz lo siguiente con los envases:

Envase de leche: Retira todas las etiquetas; con un marcador, haz una canasta; con ayuda de un cúter, corta la línea; en él podrás introducir tu celular sin ningún problema.

De crema: Si tienes un recipiente de crema, lo vas a colocar boca abajo, vas a marcar una curva, haciendo que la parte trasera tenga más espacio que adelante. Recorta con un cúter y listo.

No olvides en ambos casos lijar los bordes con ayuda de una lima suave, ya que con ello evitarás maltratar tus aparatos electrónicos, además de prevenir alguna cortadura en tu piel.

¿Con qué otros envases puedo hacer el soporte?

Aunque estamos explicando cómo hacer un soporte de celular con envases de comida, la realidad es que es posible crearlo con diversos materiales reciclados. Puedes crearlo con botes de champú, envases de crema, rollos de papel o tapas grandes de garrafa; todo dependerá de lo que tengas a la mano.

Por otro lado, no olvides que puedes pintar la parte exterior para darle un mejor aspecto o pegarla con cuerda de yute para que tenga un aspecto más rústico. Es una buena oportunidad para sacar tu lado creativo.