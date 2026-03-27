3 ideas para reciclar envases de shampoo y acondicionador

El mundo del reciclaje es bastante amplio por lo que podemos hacer interesantes creaciones con tan solo elementos que tenemos para desechar. Es por esto que te traemos ideas para que lleves a cabo con envases de shampoo y acondicionador.

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Los artículos de higiene personal son muy utilizados en los hogares por lo que los envases son desechados constantemente. Muchos desconocen que pueden realizar increíbles tesoros con este plástico que es resistente.

¿Cómo reciclar los envases de shampoo y acondicionador?

El primer paso es que puedas limpiar bien los envases para después usarlos sin problema. S recomienda llenar el envase con agua tibia y agitarlo bien. Luego, retirar la etiqueta sumergiéndolo en agua caliente con un poco de aceite de cocina para quitar los restos de pegamento sin rayar el plástico. Por último, retirar el agua del envase y dejar secar.

Organizadores de escritorio

Una vez listo este paso, puedes continuar con el reciclaje. Una idea es la de crear organizadores de escritorio, algo que servirá a cualquier persona. Para ello tienes que cortar la parte superior del envase y darle una forma divertida, como orejas de gato, puntas de corona o incluso flequillos.

Esto es muy útil.|Pinterest

El plástico es liso por lo que puedes pintarlo con aerosol o decorarlo con marcadores. Allí podrás colocar lapiceras, lápices de colores, pinceles o incluso herramientas de manualidades pequeñas.

Soporte para la esponja de la cocina

Otra gran idea es sacar provecho de la curva del envase para poder crear un soporte que cuelgue de la canilla de la cocina. Para ello tienes que recortar una tira larga que sirva de gancho y dejar la base con unos pequeños agujeros en el fondo para que el agua de la esponja drene.

Mini macetas para suculentas o esquejes

Por último, tenemos esta idea que es ideal para tus plantas. Puedes cortarlos a diferentes alturas y crear un jardín vertical si le haces perforaciones por los lados y los unes con una cuerda. Recuerda hacer el agujero del drenaje en la base.