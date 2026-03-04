Spring reset: ritual sencillo para empezar de nuevo esta primavera
Comenzar la primavera con estabilidad, equilibrio y bienestar es posible gracias al ritual de spring reset, que da un nuevo comienzo renovado y con energía
La primavera puede considerarse el "Año Nuevo" de la naturaleza, ya que es la época en la que todo renace y se renueva, una temporada perfecta para aplicar el ritual spring reset y dar un giro a nuestra rutina.
Esta herramienta nos permitirá sembrar nuevas intenciones y alcanzar objetivos que nos lleven al bienestar físico y emocional. Los pasos son sencillos y el efecto de sentirse "renovado" o "reiniciado" es inmediaro.
Cómo hacer un spring reset esta primavera 2026
- Limpieza de espacios
Es un paso importante que se sustenta en diferentes guías espirituales y consiste en deshacerse de lo viejo para hacer espacio a las novedades. Además de limpiar todo para sacar las malas energías.
Puede aplicarse limpiando el polvo acumulado, tirar todo aquello que ya no usemos o no nos de felicidad, y abriendo las ventanas para que entre el aire fresco.
- Ritual aromático
Consiste en encender un incienso de olores como el romero, la salvia o los cítricos. Podemos recorrer las habitaciones de nuestro hogar mientras visualizamos que la energía se purifica y lo negativo se va.
También pueden emplearse difusores o aromatizantes más modernos, el simple olor nuevo del espacio nos brindará ese cambio de vibración para la renovación.
- Siembra de intenciones
Para comenzar a plantearnos lo que queremos atraer, tomaremos una hoja de papel y escribiremos tres cosas que queramos cultivar. Puede ser una buena relación, aprender algo nuevo, ser más organizado, y cualquiero cosa que se pueda trabajar.
Al finalizar, el papel se doblará y se colocará debajo de una planta que se tenga en casa, para simbolizar el crecimiento. Cada vez que reguemos la planta debemos recordar nuestros propósitos.
El spring reset nos ayudará a cambiar el enfoque, aprovechando que la energía de la primavera se asocia con la renovación y con el nacimiento de nuevos proyectos. Aunque el ritual puede realizarse en cualquier día del año, se recomienda previo al inicio de la nueva estación.