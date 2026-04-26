ÚLTIMA HORA: Kim Shantal será la rival de Milica en Supernova Génesis 2026

Es oficial Kim Shantal será la rival de Milica en Supernova Génesis 2026, esto luego de que se anunciara la baja definitiva del evento de la creadora de contenido española Ari Geli.

Así fue se subió Kim Shantal al ring

Kim Shantal sorprendió a todo el público al ser anunciada como la rival de Milica. Al ring subió con una vestimenta que le cubrió por completo todo el cuerpo y la cara, cuando se lo quitó la creadora de contenido causó una gran emoción entre todos. En el primer round recibió diversos jabs que la dejaron noqueada. Sin embargo, poco a poco fue recuperando fuerza y respondió con más firmeza en cada golpe. Por su parte, Milica respondió con precisión aunque también recibió jabs por parte de Kim Shnatal, que en algunos momentos hicieron que perdiera la fuerza total.

Milica gana pelea en Supernova Génesis 2026

Milica se llevó el triunfo en esta pelea en donde mantuvo gran firmeza y buscó levantarse después de recibir distintos golpes. La creadora de contenido alzó el cinturon rojo. Por su parte, cuando ganó la famosa influencer invitó a Alana Flores a subirse al ring con ella y pelear ya que dijo que ella se lo decía de manera pública y no detrás de las cámaras. En ese momento las cámaras no mostrarón la reacción de Alana por lo que hasta el momento se desconoce cuál será la reacción de la streamer mexicana.

HORA EXACTA de las presentaciones musicales de Supernova Génesis 2026

Este evento contará con la participación musical de grandes refrentes dentro de la industria musical en los géneros de música regional mexicana así como en el género urbano, es por esta razón que te presentamos la lista y horario oficial de los artistas que se presentarán en el escenario de Supernova Génesis 2026.

Óscar Maydon: 7:30 pm (Hora Ciudad de México)

Ozuna: 8:30 pm (Hora Ciudad de México)

Carin León: 9:30 pm (Hora Ciudad de México)

Dónde seguir la cobertura de Supernova Génesis 2026

Si no te quieres perder ningún detalle de este gran evento, a través del Sitio Web de Azteca UNO estarás informado minuto a minuto de lo que pase en Supernova Génesis 2026 ya que hemos publicado un LiveBlog, mismo que se está actualizando en tiempo real además de que se están publicando notas con la información más relevante y todas todas las sorpresas de la tarde y noche.

