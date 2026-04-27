Lupita Villalobos ESTALLA en llanto por no pelear en Supernova Génesis

Lupita Villalobos subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde estalla en llanto por no pelear en el evento de box Supernova Génesis; el cual se llevará a cabo hoy domingo 26 de abril de 2026. La creadora de contenido no pudo ocultar sus sentimientos y esto fue lo que dijo la influencer, quien se iba a medir ante Kim Shantal.

“Hoy es la pelea para la que me preparé 3 meses, o sea no tienen una idea de la frustración chamacos, la tristeza, o sea todos los sentimientos que hay, que no puedo controlar, ayer fue una mala noche porque tuve mucho dolor, y eso me llevó al coraje y a la frustración, pero hoy en la mañana ya pude caminar sin ayuda; yo quería ver si iba la pelea para hacer mínimo, pero no es como que te dé un derrame cerebral y sales caminando.

Luego les contaré si puedo, pero me duele mucho; después les contaré todo de cómo iba a ser mi entrada, el vestuario que iba a traer, con quién iba a entrar, la canción, no manches; los vestuarios no se alcanzaron a cancelar, estaban bien padres, pero si puedo, después se los enseñaré”, declaró Lupita Villalobos.

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¿Qué le pasó a Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos fue en primera instancia la rival de Kim Shantal en el evento de box donde se miden creadores de contenido, sin embargo, la YouTuber tuvo que bajarse de la contienda luego de que fuera hospitalizada y posteriormente diagnosticada con un hematoma subdural, el cual a grandes rasgos es un derrame cerebral; fue por ello que tuvo que cuidarse y no estar en dicho espectáculo de pugilismo.

¿Quién será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis?

Tras darse a conocer la ausencia de la integrante de Las Alucines, quien se medirá ante la exparticipante de La Granja VIP; Kim Shantal, es Karely Ruiz. La creadora de contenido viene de pelear en Ring Royale 2026 donde perdió ante Marcela Mistral.

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